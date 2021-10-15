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Зидан отклонил предложение Ньюкасла
Пока он не планирует возвращаться к работе
Getty Images / Global Images Ukraine
Новые владельцы "Ньюкасл Юнайтед" хотели видеть на посту главного тренера команды бывшего наставника "Реала" Зинедина Зидана, утверждает The Mirror. По данным источника, английский клуб предлагал Зидану пост главного тренера, но тот отказался.
Зидан не планирует возвращаться к работе до зимы. В то же время он может подождать окончания сезона.
Ранее "Ньюкасл" сообщил о приобретении клуба Фондом правительства Саудовской Аравии.
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