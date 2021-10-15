  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Зидан отклонил предложение Ньюкасла
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зидан отклонил предложение Ньюкасла

Англия
(1 голосов)

Пока он не планирует возвращаться к работе

Зидан отклонил предложение Ньюкасла

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новые владельцы "Ньюкасл Юнайтед" хотели видеть на посту главного тренера команды бывшего наставника "Реала" Зинедина Зидана, утверждает The Mirror. По данным источника, английский клуб предлагал Зидану пост главного тренера, но тот отказался.

Зидан не планирует возвращаться к работе до зимы. В то же время он может подождать окончания сезона.

Ранее "Ньюкасл" сообщил о приобретении клуба Фондом правительства Саудовской Аравии.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Зинедин Зидан Ньюкасл
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...