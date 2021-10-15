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Британская полиция пригласила клубы АПЛ помочь в борьбе с расизмом. Согласились 4 из 20
Безынициативные клубы
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полиция Британии пригласила клубы АПЛ помочь бороться с расизмом в интернете, сообщает The Guardian. Большинство клубов проигнорировали предложение.
В июле Марк Робертс, руководитель отдела британской полиции, контролирующего порядок на футбольных матчах в стране, написал по этой теме всем 92 клубам английской футбольной пирамиды (АПЛ, чемпионшип, Лига 1, Лига 2).
Согласие дали 49 клубов из 92, из АПЛ – только 4 из 20. Это "Манчестер Сити", "Челси", "Норвич" и "Брайтон".
"Мы слышим слоганы, слышим, что все привержены идее. Но когда мы пытаемся предпринять определенные шаги, чтобы помочь игрокам, клубам, иногда требуется чуть больше, чем просто слова", – заявил Робертс.
Представитель АПЛ призвал все остальные клубы лиги принять предложение полиции.
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