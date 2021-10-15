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Британская полиция пригласила клубы АПЛ помочь в борьбе с расизмом. Согласились 4 из 20

Англия
(1 голосов)

Безынициативные клубы

Британская полиция пригласила клубы АПЛ помочь в борьбе с расизмом. Согласились 4 из 20

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полиция Британии пригласила клубы АПЛ помочь бороться с расизмом в интернете, сообщает The Guardian. Большинство клубов проигнорировали предложение.

В июле Марк Робертс, руководитель отдела британской полиции, контролирующего порядок на футбольных матчах в стране, написал по этой теме всем 92 клубам английской футбольной пирамиды (АПЛ, чемпионшип, Лига 1, Лига 2).

Согласие дали 49 клубов из 92, из АПЛ – только 4 из 20. Это "Манчестер Сити", "Челси", "Норвич" и "Брайтон".

"Мы слышим слоганы, слышим, что все привержены идее. Но когда мы пытаемся предпринять определенные шаги, чтобы помочь игрокам, клубам, иногда требуется чуть больше, чем просто слова", – заявил Робертс.

Представитель АПЛ призвал все остальные клубы лиги принять предложение полиции.

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Брайтон энд Хоув Альбион Норвич Сити
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (1)
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tagopad
15.10.2021 в 20:20
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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