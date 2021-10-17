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Красно-черный камбэк. Милан - Верона 3:2. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Милан - Верона, чемпионат Италии, 16 октября 2021
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Верона, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Россонери провалили первый тайм, проиграв его 0:2. Но после перерыва на поле Сан-Сиро была другая команда - та, которая ведет борьбу за чемпионство. Жиру, Кэсси и автогол Гюнтера позволили Милану выиграть матч и выйти на первое место в турнирной таблице, пока свой поединок не проведет Наполи.
Серия А. Восьмой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Эллас Верона" 3:2
Голы: Жиру 59, Кесси 76 (пен.), Гюнтер 78 (автогол) - Капрари 7, Барак 24 (пен.)
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