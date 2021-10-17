Красно-черный камбэк. Милан - Верона 3:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Милан - Верона, которые встречались в восьмом туре итальянской Серии А. Россонери провалили первый тайм, проиграв его 0:2. Но после перерыва на поле Сан-Сиро была другая команда - та, которая ведет борьбу за чемпионство. Жиру, Кэсси и автогол Гюнтера позволили Милану выиграть матч и выйти на первое место в турнирной таблице, пока свой поединок не проведет Наполи.

Серия А. Восьмой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 3:2

Голы: Жиру 59, Кесси 76 (пен.), Гюнтер 78 (автогол) - Капрари 7, Барак 24 (пен.)