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АПЛ. Вест Хэм берет три очка в матче с Эвертоном
Единственный гол забил Огбонна
Фото: PA/Автор - Peter Byrne
Чемпионат Англии, восьмой тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”
“Эвертон” – “Вест Хэм” 0:1
Гол: Огбонна 74
“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Дукуре, Аллан, Ивоби (Гордон 79) – Грэй – Рондон
“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек (Доусон 79), Райс – Форнальс, Бенрахма (Лансини 87), Боуэн (Ярмоленко 90+4) – Антонио
Предупреждения: Антонио 9, Форнальс 31
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