  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Вест Хэм берет три очка в матче с Эвертоном 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Вест Хэм берет три очка в матче с Эвертоном 

Англия
(1 голосов)

Единственный гол забил Огбонна 

АПЛ. Вест Хэм берет три очка в матче с Эвертоном 

Фото: PA/Автор - Peter Byrne

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, восьмой тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Вест Хэм” 0:1

Гол: Огбонна 74

“Эвертон”: Пикфорд – Коулмэн, Годфри, Кин, Динь – Таунсенд, Дукуре, Аллан, Ивоби (Гордон 79) – Грэй – Рондон

“Вест Хэм”: Фабианский – Крессуэлл, Огбонна, Зума, Джонсон – Соучек (Доусон 79), Райс – Форнальс, Бенрахма (Лансини 87), Боуэн (Ярмоленко 90+4) – Антонио

Предупреждения: Антонио 9, Форнальс 31

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...