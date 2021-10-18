  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Брюйне: Я бы выбирал за 2 года и отдал бы Золотой мяч Левандовскому
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Брюйне: Я бы выбирал за 2 года и отдал бы Золотой мяч Левандовскому

Англия
(2 голосов)

Кевин - очень скромный парень

Де Брюйне: Я бы выбирал за 2 года и отдал бы Золотой мяч Левандовскому

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч". Напомним, что и сам бельгиец входит в число номинантов на престижную личную награду.

"Если мне пришлось бы выбирать, я бы оценивал выступления игроков за последние два года. Я бы отдал "Золотой мяч" Левандовскому за его личные достижения и победы вместе с "Баварией", — приводит слова де Брюйне Daily Mail.

Напомним, что церемония награждения "Золотым мячем" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Золотой мяч Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
ПетроФ (Луцьк)
18.10.2021 в 19:15
на жаль,більшість думає не так.
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
18.10.2021 в 18:58
Наконец-то мнение адекватного человека.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...