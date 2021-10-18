Де Брюйне: Я бы выбирал за 2 года и отдал бы Золотой мяч Левандовскому

Хавбек " Манчестер Сити " Кевин де Брюйне назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч". Напомним, что и сам бельгиец входит в число номинантов на престижную личную награду.

"Если мне пришлось бы выбирать, я бы оценивал выступления игроков за последние два года. Я бы отдал "Золотой мяч" Левандовскому за его личные достижения и победы вместе с "Баварией", — приводит слова де Брюйне Daily Mail.

Напомним, что церемония награждения "Золотым мячем" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.