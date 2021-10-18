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Де Брюйне: Я бы выбирал за 2 года и отдал бы Золотой мяч Левандовскому
Кевин - очень скромный парень
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "
"Если мне пришлось бы выбирать, я бы оценивал выступления игроков за последние два года. Я бы отдал "Золотой мяч" Левандовскому за его личные достижения и победы вместе с "Баварией", — приводит слова де Брюйне Daily Mail.
Напомним, что церемония награждения "Золотым мячем" состоится 29 ноября в театре Шатле в Париже.
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