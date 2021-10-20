Почему Манчестер Юнайтед не собирается увольнять Сульшера? 

Оле-Гуннар Сульшер продолжает пользоваться доверием владельцев “Манчестер Юнайтед”.

“Нам нужно сохранять контроль, не отвлекаться и не отходить от нашего плана, – рассказывал спортивный директор МЮ Джон Мерто на встрече с болельщиками пару недель назад. – Оле и его команда очень на этом сосредоточены. У нас есть долгосрочная стратегия и мы уверены, что движемся в правильном направлении. В составе нашей команды достаточно талантливых и харизматичных игроков для того, чтобы преуспеть”, – заключил спортдир и попросил не отвлекаться на истерию в социальных сетях по поводу последних результатов команды.

“Манчестер Юнайтед” выиграл всего два матча из последних семи, в последних трех турах АПЛ “МЮ” набрал только одно очко. Еще до проигранного матча “Лестеру”, когда команда Сульшера уступала “Челси” в турнирной таблице два очка, уже мало кто верил, что МЮ будет бороться за чемпионство.

“Манчестер Юнайтед постарается доказать обратное, но кажется, что в Премьер-лиге будет гонка на троих. Европейский чемпион “Челси” выглядит стабильным в чемпионате, ничто не смогло разделить “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” на “Энфилде”, – писал тактический обозреватель The Athletic Майкл Кокс. Goal, рассказывая о сильных и слабых сторонах претендентов на чемпионство, просто не включил в этот список “Юнайтед”. В коллективном материале The Telegraph о выступлениях топ-4 после семи туров все авторы в своем прогнозе поставили “Манчестер Юнайтед” на четвертое место по итогам чемпионата.

А затем было провальное во всех смыслах поражение “Лестеру”. Проблемы “Манчестер Юнайтед” предстали во всем своем неприглядном виде.

Призыв к увольнению тренера – одно из любимейших занятий футбольных СМИ и интернет-фанатов. Сульшера не раз уже отправляли в отставку, но с предыдущими кризисами ему удавалось справляться. И сейчас руководство МЮ проявляет полную поддержку норвежцу. Но старт сезона 2021/22 вызывает очень много вопросов. Тренерская некомпетентность Сульшера проявляется во всевозможных нюансах. И кажется, что это очевидно всем, кроме Эда Вудворда и его окружения.

Заложники ностальгии

Корреспондент The Telegraph Джейсон Берт емко сформулировал три аргумента, которым всегда пользовались сторонника Оле-Гуннара Сульшера как тренера “Манчестер Юнайтед”.

Оле возглавил клуб, когда он был раздроблен и вымотан токсичным режимом Жозе Моуриньо. Первой задачей норвежского тренера было просто вернуть улыбки на лица футболистов МЮ и болельщиков.

Клубу нужна была “культурная перезагрузка”. После 2013 года, когда сэр Алекс Фергюсон вышел на пенсию, в МЮ работали такие разные тренеры как Дэвид Мойес, Луи ван Гал и Жозе Моуриньо. Клуб потерял свою идентичность, но смог ее возродить, пригласив Сульшера, героя финала ЛЧ-1999.

Несмотря на огромные траты на трансферы, состав МЮ был недостаточно сильным для того, чтобы бороться за самые важные трофеи.

Ни один из вышеуказанных аргументов больше не работает. Ни один клуб не способен играть четвертый сезон подряд только на настроении (и оно уже испортилось). Ностальгия за славными победами не должна обманывать: Сульшер – это не Фергюсон. И 48-летний норвежец потратил на трансферы уже 441 млн фунтов – у “Манчестер Юнайтед” очень хороший состав.

Безусловно, Сульшер – важная фигура для “Манчестер Юнайтед”, у него есть авторитет, он понимает ценности клуба и представляет собой его историю. Сульшер – больше чем тренер для МЮ, это можно сказать и про Юргена Клоппа в “Ливерпуле” и Пепа Гвардиолу в “Манчестер Сити”. Разница в том, что два вышеуказанных тренера имеют свое видение игры, свои футбольные принципы и идеи, и успешно внедряют их в своих командах. У этих команд есть свой стиль. У “Манчестер Юнайтед” его нет.

Необязательно сравнивать Сульшера с лучшими тренерами современностями. И в матчах с “Вильярреалом”, “Эвертоном” и “Лестером” было заметно, что одна команда играет по плану тренера, а у другой такого плана нет.

Покупка Роналду как источник проблем

“Мы добились прогресса за время, что я работаю в команде. Первый сезон – шестое место, затем третье, и наконец второе. Есть прогресс, развитие, улучшение”, – защищал себя Сульшер перед матчем с “Аталантой”.

Определенная правда в его словах есть. Время от времени “Манчестер Юнайтед” мог добиваться результата в матчах против сильных команд, играя в контратакующей манере, а в играх против середняков и аутсайдеров чистого класса игроков атаки было достаточно для победы.

Но летом “Манчестер Юнайтед” совершил большую ошибку, которая нивелировала все успехи, о которых говорил Сульшер. Это покупка Роналду.

Криштиану Роналду не нужен был “Манчестер Юнайтед”. Линия атаки была укомплектована с лихвой: Кавани, Рэшфорд, Гринвуд, Санчо, Марсьяль, Фернандеш, Лингард. В его трансфере не было никакой необходимости, но когда казалось, что португалец вот-вот станет игроком “Манчестер Сити”, сэр Алекс Фергюсон и легенды МЮ вроде Рио Фердинанда и Патриса Эвра сделали все, чтобы Роналду оказался на “Олд Траффорд”. Их единственная мотивация – они просто не могли себе позволить, чтобы Криштиану играл за “шумных соседей”. Тщеславие чистой воды. Скорее всего ни Фергюсон, ни Эвра, ни Фердинанд не имели представления во что превратился “Ювентус” в последние сезоны с Роналду .

Да, португалец иногда забивает голы и приносит победы. Но команда с ним перестает функционировать как таковая.

Криштиану Роналду вредит МЮ, а не помогает ему. Согласно статистическим данным, португалец – наименее полезный в прессинге форвард во всем чемпионате Англии. Эту проблему можно было скрыть, если бы другие футболисты атаки – Санчо, Фернандеш и Гринвуд – знали, как компенсировать пассивность Роналду. Но когда эти футболисты пытаются прессинговать в их действиях нет никаких автоматизмов, никакой сыгранности и продуманности. Кроме того, их трудолюбие тоже имеет свои пределы. Иногда в матче с “Лестером” четверка атаки МЮ не то, чтобы пыталась прессинговать – даже не делала никаких попыток перекрыть линии передач.

Присутствие Роналду также мешает показывать другим футболистам атаки свои лучшие качества.

Его присутствие в стартовом составе и штрафной площадке вытесняет из основы Эдинсона Кавани, самого старательного и альтруистического форварда МЮ. Постоянное движение Кавани, его умение освобождать свободные зоны для партнеров – очень полезное качество для таких инсайд-форвардов как Гринвуд и Рэшфорд. Никогда Кавани не брезговал и оборительной работой.

На позиции центрального нападающего может сыграть и Гринвуд. Тогда Санчо, пока тень самого себя, мог бы не страдать на левом фланге, а действовать справа, позицию слева занял бы Погба, и в центре поля могли бы играть настоящие центральные полузащитники.

Присутствие Роналду – это и присутствие его эго. Его нельзя менять, его нельзя оставлять в запасе, вся игра команды должна строиться вокруг него. Но должны ли оставаться в запасе Рэшфорд, Гринвуд, Санчо, Кавани? В команде будет слишком много недовольных лиц. Роналду забил пять голов в восьми матчах за “Манчестер Юнайтед”, но правильнее спросить, на сколько голов МЮ удалось бы забить больше, и сколько – не пропустить, если бы в составе не было 36-летнего португальца.

Итак Роналду остается в старте, прессинга у МЮ нет, полузащита, в какой бы комбинации она не представала (Матич-Погба, Фред-Погба, Погба-Мактомини, Фред-Мактомини, Матич-Фред) вынуждена покрывать слишком большие участки поля и отдается на растерзание сопернику, как и четверка защитников. “Это о многом говорит, что Давид де Хеа был нашим лучшим игроком и мы пропустили и четыре гола”, – сказал Сульшер после матча с “Лестером”. – Мы играли плохо с мячом, и без него”. Но разве не эти элементы игры команда должна отрабатывать на тренировках?

Чем занимается Сульшер?

Известно, что ни Оле-Гуннар Сульшер, ни его ассистент Майк Фелан, в свое время работавший еще с Фергюсоном, не занимаются тренировочными сессиями. На базе в Кэррингтоне занятия проводят тренеры первой команды Майкл Каррик и Киран Маккенна. Иногда к ним присоединяется технической директор Даррен Флетчер.

Маккенна ранее был тренером команды U-18, у Каррика нет опыта работы в других клубах и он работает тренером всего три года. Как признались некоторые источники The Athletic, отсутствие тренерского опыта у Маккенны и Каррика иногда дает о себе знать. Подход двух тренеров называется “школьным”. Бывает, что возникает сумятица и во время матчей. Сульшер, Фелан, Маккенна и Каррик могут по очереди давать с бровки противоречивые инструкции. Но чаще всего сама игра МЮ – отсутствие структуры, организации, идей, плана – указывает на то, что тренерский штаб “Юнайтед” что-то упускает, и не может это изменить.

Вопросы вызывают и кадровые решения Сульшера.

Магуайр пропустил несколько недель из-за травмы, провел всего две тренировки перед игрой с “Лестером”, но Сульшер посчитал, что даже не готовый к матчу капитан сыграет лучше, чем Эрик Байи. Магуайр в той или иной степени виноват в четырех пропущенных голах своей команды.

Просто шокирующее обращение с Донни ван де Беком. Нидерландский хавбек был куплен прошлым летом после одобрения Сульшера, но найти ему место в составе тренер МЮ даже не пытается. И при этом он не хочет отпускать его в аренду.

И главный вопрос – почему “Манчестер Юнайтед” потратил более 100 млн фунтов на трансферы Санчо, Варана и Роналду, но так и не усилил свою проблемную зону – центр полузащиты.

Гол “Эвертона” в ворота МЮ, когда “легкий вингер” Грэй дважды выцарапал мяч у Фреда, вновь доказал, что экс-игрок “Шахтера” не может считаться опорником-разрушителем.

Не подходит эта роль и Скотту Мактомини. Неманья Матич слишком медленный. Поль Погба? Об этом даже не стоит лишний раз говорить.

Эта проблема присутствовала и ранее, но что может действительно тревожить болельщиков – “Манчестер Юнайтед” слишком часто пропускает. И пропускает он после контратак соперника или стандартов, что часто является признаком проблемной команды.

Только в одном матче сезона 2021/22 “Юнайтед” смог не пропустить, но “Вулверхэмптон” наиграл на приличный xG (1.8) и откровенно простил команду Сульшера.

Определяющий месяц

Четыре поражения в семи матчах. Впереди “Аталанта”, “Ливерпуль”, “Тоттенхэм”, снова “Аталанта” и “Манчестер Сити”.

Эта серия матчей может стать определяющей для Сульшера. Владельцы и директоры клуба часто оценивают выступления команды в немного другой перспективе, чем болельщики и эксперты. Пока “Манчестер Юнайтед” сохраняет реалистичные шансы на топ-4, Сульшеру не грозит увольнение. Его бывшие одноклубники Гари Невилл, Рой Фердинанд, Рой Кин и Патрис Эвра, выступающие в роли экспертов на телевидение, пока не дают слишком категоричных оценок. Прислушиваются владельцы МЮ и к сэру Алексу Фергюсону. Также Сульшер продолжает пользоваться поддержкой футболистов МЮ. Однако бесконечно это продолжаться не может. “Манчестер Юнайтед” остается без трофеев с 2017 года, последний триумф в АПЛ был в сезоне 2012/13.

Ничто не указывает на то, что с Сульшером годы ожиданий прервутся громкими победами. Скорее это будут годы серости и заурядности.

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine