Фабрицио Романо: Шансы на то, что ван де Бек покинет МЮ в январе огромны

Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что шансы на уход ван де Бека из "МЮ" "огромны". Также журналист опроверг слухи о возвращении в "Аякс".

There’s nothing going on between Ajax and Manchester United for Donny van de Beek. Rumours about a potential comeback in January are considered ‘fake’ by all parties involved as things stand now. ???? #MUFC #Ajax



Btw, there are ‘huge chances’ for Donny to leave Man Utd in January.