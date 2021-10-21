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Фабрицио Романо: Шансы на то, что ван де Бек покинет МЮ в январе огромны

Англия
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Непонятный трансфер, от которого никто не выиграл

Фабрицио Романо: Шансы на то, что ван де Бек покинет МЮ в январе огромны

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что шансы на уход ван де Бека из "МЮ" "огромны". Также журналист опроверг слухи о возвращении в "Аякс".

Сообщается, что полузащитник не вернётся в "Аякс", откуда ушел в сентябре прошлого года. Слухи о возможном камбеке не имеют ничего общего с реальностью.

В этом сезоне нидерландец вышел в АПЛ только один раз – на 6 минут против "Ньюкасла" (4:1). Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек Фабрицио Романо
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