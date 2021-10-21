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Фабрицио Романо: Шансы на то, что ван де Бек покинет МЮ в январе огромны
Непонятный трансфер, от которого никто не выиграл
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Фабрицио Романо в своём твиттере сообщил, что шансы на уход ван де Бека из "МЮ" "огромны". Также журналист опроверг слухи о возвращении в "Аякс".
There’s nothing going on between Ajax and Manchester United for Donny van de Beek. Rumours about a potential comeback in January are considered ‘fake’ by all parties involved as things stand now. ???? #MUFC #Ajax— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2021
Btw, there are ‘huge chances’ for Donny to leave Man Utd in January.
Сообщается, что полузащитник не вернётся в "Аякс", откуда ушел в сентябре прошлого года. Слухи о возможном камбеке не имеют ничего общего с реальностью.
В этом сезоне нидерландец вышел в АПЛ только один раз – на 6 минут против "Ньюкасла" (4:1). Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 25 миллионов евро.
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