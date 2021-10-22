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Клопп: У Салаха получше левая нога, но Роналду немного лучше в воздухе
Тренер сравнил Египтянина с Роналду
Photo by Alex Livesey - Getty Images
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на просьбу журналистов сравнить форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.
"А зачем их сравнивать? Они оба футболисты мирового класса. Левая нога у Мо, пожалуй, получше. Криштиану немного сильнее в воздухе и в игре правой ногой. Оба быстры и отчаянно жаждут забивать голы", — приводит слова Клоппа Mirror.
В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 5 матчей и забил 3 гола. На счет Салаха 8 игр, 7 голов и 4 результативные передачи.
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