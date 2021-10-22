  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: У Салаха получше левая нога, но Роналду немного лучше в воздухе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: У Салаха получше левая нога, но Роналду немного лучше в воздухе

Англия
(1 голосов)

Тренер сравнил Египтянина с Роналду

Клопп: У Салаха получше левая нога, но Роналду немного лучше в воздухе

Photo by Alex Livesey - Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на просьбу журналистов сравнить форварда мерсисайдцев Мохамеда Салаха с нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"А зачем их сравнивать? Они оба футболисты мирового класса. Левая нога у Мо, пожалуй, получше. Криштиану немного сильнее в воздухе и в игре правой ногой. Оба быстры и отчаянно жаждут забивать голы", — приводит слова Клоппа Mirror.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провёл 5 матчей и забил 3 гола. На счет Салаха 8 игр, 7 голов и 4 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Криштиану Роналду Ливерпуль Мохамед Салах
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...