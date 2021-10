АПЛ. Арсенал - Астон Вилла 3:1. Движение в правильном направлении 

В понедельник “Арсенал” закрывал восьмой тур ничьей с “Кристал Пэлас” (2:2), а победой над “Астон Виллой” в пятницу вечером команда Артеты открыла тур девятый тур. “Арсенал” провел очень хороший матч, “Вилла” – ужасный. Счет не должен вызывать вопросов.

Команды начали матч на разных скоростях, и в действиях игроков “Астон Виллы” была заметна нервозность. Уже на первой минуте форвард “Виллы” Уоткинс получил желтую карточку, налетев на Габриэла. “Арсенал” играл мощно, с вдохновением, азартом и агрессией.

Артета немного удивил расстановкой. Ляказетт очень удачно вышел на замену в матче с “Кристал Пэлас” и заслужил на место в старте. Это были 4-4-2. На лавку сел Эдегор, имевший на неделе проблемы со спиной. Дебютировал в основе “Арсенала” в матче АПЛ молодой фланговый защитник Нуну Тавареш. Он заменил травмированного Тирни.

В первом тайме “Вилла” совсем не могла зацепиться за мяч, и “Арсенал” доминировал на всех участках поля. В оборонительной схеме гостей не было никакого смысла, но Дин Смит решился на какие-то изменения только в перерыве.

Первый гол “Арсенал” забил после стандарта. Ранее Томас Парти пробил в штангу, а спустя несколько минут ему все же удалось забить свой первый гол за “канониров” (с 49-го удара!). Подача с углового Смит-Роу и мяч от плеча ганца залетел в ворота. Не очень удачная игра Мартинеса на линии.

1 - Thomas Partey has scored his first goal for Arsenal in his 40th appearance in all competitions, and from his 49th attempted shot for the Gunners. Account. #ARSAVL pic.twitter.com/Kue31VVMsX