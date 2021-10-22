АПЛ. Арсенал - Астон Вилла 3:1. Движение в правильном направлении 

В понедельник “Арсенал” закрывал восьмой тур ничьей с “Кристал Пэлас” (2:2), а победой над “Астон Виллой” в пятницу вечером команда Артеты открыла тур девятый тур. “Арсенал” провел очень хороший матч, “Вилла” – ужасный. Счет не должен вызывать вопросов.

Команды начали матч на разных скоростях, и в действиях игроков “Астон Виллы” была заметна нервозность. Уже на первой минуте форвард “Виллы” Уоткинс получил желтую карточку, налетев на Габриэла. “Арсенал” играл мощно, с вдохновением, азартом и агрессией.

Артета немного удивил расстановкой. Ляказетт очень удачно вышел на замену в матче с “Кристал Пэлас” и заслужил на место в старте. Это были 4-4-2. На лавку сел Эдегор, имевший на неделе проблемы со спиной. Дебютировал в основе “Арсенала” в матче АПЛ молодой фланговый защитник Нуну Тавареш. Он заменил травмированного Тирни.

В первом тайме “Вилла” совсем не могла зацепиться за мяч, и “Арсенал” доминировал на всех участках поля. В оборонительной схеме гостей не было никакого смысла, но Дин Смит решился на какие-то изменения только в перерыве.

Первый гол “Арсенал” забил после стандарта. Ранее Томас Парти пробил в штангу, а спустя несколько минут ему все же удалось забить свой первый гол за “канониров” (с 49-го удара!). Подача с углового Смит-Роу и мяч от плеча ганца залетел в ворота. Не очень удачная игра Мартинеса на линии.

1 - Thomas Partey has scored his first goal for Arsenal in his 40th appearance in all competitions, and from his 49th attempted shot for the Gunners. Account. #ARSAVL pic.twitter.com/Kue31VVMsX — OptaJoe (@OptaJoe) October 22, 2021

У “Виллы” за весь первый тайм не было ни одного удара, а “Арсенал” перед свистком на перерыв удвоил свое преимущество. Таргетт сбил в штрафной Ляказетт, Крэйг Поусон посмотрел на монитор, и указал на точку. Мартинес справился с очень хорошим ударом Обамеянга с пенальти, но форвард “Арсенала” был на добивании первым – 2:0.

На второй тайм у гостей вышел Леон Бэйли, и у “Виллы” наконец-то что-то стало получаться в атаке. Был и первый удар – отметился Уоткинс. “Арсенал” позволил гостям немного поатаковать, а потом разыграл убийственную контратаку. Все началось с перехвата Смит-Роу и он уже отправил мяч в сетку ворот после хорошего паса Обамеянга на ход.

Оставалось играть более получаса, “Арсенал” немного сбавил в интенсивности, и “Астон Вилла” все же смогла провести гол престижа. Красивый удар получился у 20-летнего хавбека Джейкоба Рэмзи, вышедшего на замену.

3:1 – хорошая игра “Арсенала”, и четвертая победа в чемпионате. Команда Артеты поднимается в верхнюю половину таблицы.

Чемпионат Англии, девятый тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Астон Вилла” 3:1

Голы: Парти 23, Обамеянг 45+6, Смит-Роу 56 – Рэмзи 82

На 45+6 минуте Обамеянг не реализовал пенальти (вратарь)

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл, Тавареш – Сака, Парти, Локонга (Мэйтленд-Найлз 73), Смит-Роу – Ляказетт (Эдегор 68), Обамеянг (Мартинелли 90+1)

“Астон Вилла”: Мартинес – Мингз, Туанзебе (Бэйли 46), Конса – Таргетт, Дуглас Луис, Макгинн, Кэш – Буэндиа (Рэмзи 68) – Уоткинс, Ингз (Эль-Гази 78)

Предупреждения: Локонга 45+1, Обамеянг 67 – Уоткинс 1, Мингз 27, Макгинн 32, Таргетт 60, Дуглас Луис 84