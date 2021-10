Зинченко начнет игру против Норвича в запасе

В рамках 9-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" сыграет на выезде против "Норвича". Начало встречи - 19:30.

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола оставил Александра Зинченко на этот матч на скамейке запасных. Вместо украинца место на фланге обороны займет Канселу.

В текущем сезоне АПЛ 24-летний игрок сборной Украины дважды выходил на замену.

Your City XI to battle Brighton! ????



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Bernardo, Jesus, Foden, Grealish



SUBS | Steffen, Stones, Ake, Zinchenko, De Bruyne, Fernandinho, Mahrez, Edozie, Palmer



