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Челси потерял трех ключевых игроков перед матчем с Ньюкаслом

Англия
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У команды большой лазарет

Челси потерял трех ключевых игроков перед матчем с Ньюкаслом

Фото: Mirror Football / Автор – неизвестен

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Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал сроки возвращения из лазарета нападающих команды Тимо Вернера и Ромелу Лукаку, которые восстанавливаются после травм.

"Когда вернутся Вернер и Лукаку? Самый реалистичный вариант — после паузы на матчи сборных в ноябре. Что касается Кристиана Пулишича, то он попадет в состав на игру с "Бернли", если все будет складываться для него удачно", — рассказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, перед международной паузой "синим" предстоит сыграть с "Ньюкаслом" и "Бернли" в АПЛ, а также с "Мальме" в Лиге чемпионов.

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В статье: Ромелу Лукаку Челси (Лондон) Ньюкасл Тимо Вернер Кристиан Пулишич
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Источник:
Сайт ФК "Челси"

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