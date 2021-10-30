Челси потерял трех ключевых игроков перед матчем с Ньюкаслом

Главный тренер "Челси" Томас Тухель назвал сроки возвращения из лазарета нападающих команды Тимо Вернера и Ромелу Лукаку, которые восстанавливаются после травм.

"Когда вернутся Вернер и Лукаку? Самый реалистичный вариант — после паузы на матчи сборных в ноябре. Что касается Кристиана Пулишича, то он попадет в состав на игру с "Бернли", если все будет складываться для него удачно", — рассказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, перед международной паузой "синим" предстоит сыграть с "Ньюкаслом" и "Бернли" в АПЛ, а также с "Мальме" в Лиге чемпионов.