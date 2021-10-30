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Ливерпуль - Лестер, Челси - Брентфорд и другие. Проведена жеребьевка 1/4 Кубка английской лиги

Англия
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Турнир обещает быть интересным

Ливерпуль - Лестер, Челси - Брентфорд и другие. Проведена жеребьевка 1/4 Кубка английской лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. По ее итогам, пары выглядят следующим образом:

"Тоттенхэм" – "Вест Хэм"

"Арсенал" – "Сандерленд"

"Брентфорд" – "Челси"

"Ливерпуль" – "Лестер"

Все матчи этого этапа розыгриша пройдут в декабре, начиная с 20-го числа.

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В статье: Кубок английской лиги Брентфорд Челси (Лондон) Ливерпуль Лестер Сити
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Источник:
BBC

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