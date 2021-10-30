Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль - Лестер, Челси - Брентфорд и другие. Проведена жеребьевка 1/4 Кубка английской лиги
Турнир обещает быть интересным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка английской лиги. По ее итогам, пары выглядят следующим образом:
"Тоттенхэм" – "Вест Хэм"
"Арсенал" – "Сандерленд"
"Брентфорд" – "Челси"
"Ливерпуль" – "Лестер"
Все матчи этого этапа розыгриша пройдут в декабре, начиная с 20-го числа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:BBC
Популярное сейчас
- Судья назначил пенальти в ворота Динамо на 4-й минуте матча с Мариуполем. Киевляне отыгрались через минуту
- Динамо не подпускает Шахтёр, Заря уже четвёртая. Таблица УПЛ 2021/22
- Камбэк после замены Месси. ПСЖ- Лилль 2:1. Видео голов и обзор матча
- Вест Хэм выбил Манчестер Сити из Кубка английской лиги в серии пенальти
- У меня хоть дно не пробито, 50% геев, скорее всего, педофилы - Бутко устроил срач в сети после каминг-аута австралийского футболиста
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...