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Агуэро не доиграл первый тайм из-за травмы накануне игры с Динамо
Серхио покинул поле на 41-й минуте матча с "Алавесом"
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 12-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Алавес".
Серхио Агуэро начал этот поединок в стартовом составе, но под занавес первого тайма был вынужден покинуть поле. Аргентинцу стало плохо, он держался рукой за грудь. Вместо 33-летнего форварда на поле вышел атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо.
За "сине-гранатовых" Серхио провел 4 матча и забил 1 мяч.
Участие Агуэро в киевском поединке против "Динамо" в матче 4-го тура ЛЧ находится под угрозой - команды сыграют на НСК "Олимпийский" 2-го ноября.
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