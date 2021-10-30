Агуэро не доиграл первый тайм из-за травмы накануне игры с Динамо

В матче 12-го тура испанской Ла Лиги каталонская "Барселона" принимает "Алавес".

Серхио Агуэро начал этот поединок в стартовом составе, но под занавес первого тайма был вынужден покинуть поле. Аргентинцу стало плохо, он держался рукой за грудь. Вместо 33-летнего форварда на поле вышел атакующий полузащитник Филиппе Коутиньо.

За "сине-гранатовых" Серхио провел 4 матча и забил 1 мяч.

Участие Агуэро в киевском поединке против "Динамо" в матче 4-го тура ЛЧ находится под угрозой - команды сыграют на НСК "Олимпийский" 2-го ноября.