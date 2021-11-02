Фонсека может возглавить известный клуб АПЛ

Бирмингемская "Астон Вилла" в ближайшее время собирается разорвать контракт с главным тренером Дином Смитом. Клуб проиграл в четырех матчах АПЛ подряд.

Сообщается, что команда уже связалась с португальским наставником Паулу Фонсекой, который является кандидатом на пост коуча бирмингемцев. Напомним, 48-летний тренер остается безработным после увольнения из "Ромы" в мае 2021-го.

После 10 туров АПЛ "Астон Вилла" набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице лиги.