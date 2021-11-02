  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фонсека может возглавить известный клуб АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фонсека может возглавить известный клуб АПЛ

Англия
(2 голосов)

В Англии заинтересовались экс-тренером "Шахтера"

Фонсека может возглавить известный клуб АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бирмингемская "Астон Вилла" в ближайшее время собирается разорвать контракт с главным тренером Дином Смитом. Клуб проиграл в четырех матчах АПЛ подряд.

Сообщается, что команда уже связалась с португальским наставником Паулу Фонсекой, который является кандидатом на пост коуча бирмингемцев. Напомним, 48-летний тренер остается безработным после увольнения из "Ромы" в мае 2021-го.

После 10 туров АПЛ "Астон Вилла" набрала 10 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице лиги.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Шахтер (Донецк) Рома (Рим) Паулу Фонсека
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...