  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Фердинанд - о Роналду: Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фердинанд - о Роналду: Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал

Англия
(1 голосов)

Эксперт поделился мнением о португальце

Фердинанд - о Роналду: Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал

Автор невідомий

Новина українською

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о критике нападающего Криштиану Роналду за то, что он мало прессингует.

"Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. "Реал" брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.

Главное качество Роберта Левандовского – это прессинг? Когда все называли Харри Кейна лучшей девяткой в мире, то о нем говорили: "Он невероятен в прессинге"? Серхио Агуэро, лучшая девятка АПЛ на протяжении многих лет. Люди говорили: "Он невероятно прессингует"? Такого не было.

Прессингует ли Лионель Месси? Он обходится без этого", – сказал Фердинанд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Рио Фердинанд Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...