Фердинанд - о Роналду: Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о критике нападающего Криштиану Роналду за то, что он мало прессингует.

"Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. "Реал" брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.

Главное качество Роберта Левандовского – это прессинг? Когда все называли Харри Кейна лучшей девяткой в мире, то о нем говорили: "Он невероятен в прессинге"? Серхио Агуэро, лучшая девятка АПЛ на протяжении многих лет. Люди говорили: "Он невероятно прессингует"? Такого не было.

Прессингует ли Лионель Месси? Он обходится без этого", – сказал Фердинанд.