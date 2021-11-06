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Фердинанд - о Роналду: Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал
Эксперт поделился мнением о португальце
Автор невідомий
Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" и футбольный эксперт Рио Фердинанд поделился мнением о критике нападающего Криштиану Роналду за то, что он мало прессингует.
"Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. "Реал" брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.
Главное качество Роберта Левандовского – это прессинг? Когда все называли Харри Кейна лучшей девяткой в мире, то о нем говорили: "Он невероятен в прессинге"? Серхио Агуэро, лучшая девятка АПЛ на протяжении многих лет. Люди говорили: "Он невероятно прессингует"? Такого не было.
Прессингует ли Лионель Месси? Он обходится без этого", – сказал Фердинанд.
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