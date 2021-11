Маркус Рашфорд получил орден Британской империи

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии получил орден Британской империи, пишет официальный Twitter клуба.

Футболист стал кавалером ордена за свою общественную деятельность.

Congratulations @MarcusRashford ????



Keep continuing the vital work you are doing for vulnerable children across the UK pic.twitter.com/VO0J13LqQM