Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркус Рашфорд получил орден Британской империи
Награду вручил принц Уильям
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии получил орден Британской империи, пишет официальный Twitter клуба.
Футболист стал кавалером ордена за свою общественную деятельность.
Congratulations @MarcusRashford ????— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) November 9, 2021
Keep continuing the vital work you are doing for vulnerable children across the UK pic.twitter.com/VO0J13LqQM
Награду игроку вручили в Виндзорском замке. Церемония прошла с участием принца Уильяма. Футболист занимается волонтерской деятельностью.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мы должны обыграть Боснию! Эксперт рассказал о решающих матчах сборной Украины
- Поворознюк: То, что ТК Футбол платит за телеправа по $200 000, да я на 200 000 нищим больше раздаю
- Павелко подтвердил приезд Риццоли в Украину
- АПЛ. Вест Хэм – Ливерпуль 3:2. Первое поражение подопечных Клоппа в сезоне
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лидеров Барселоны. ФОТО
- Андрей Пятов принял участие в шоу Маска
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
pyvovarchyk (Львів)
09.11.2021 в 19:36
Ответить
+2
0
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:06
Ответить
+2
-1
Лучшие букмекеры
загрузка...