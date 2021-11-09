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Маркус Рашфорд получил орден Британской империи

Англия
(1 голосов)

Награду вручил принц Уильям

Маркус Рашфорд получил орден Британской империи

Новина українською

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии получил орден Британской империи, пишет официальный Twitter клуба.

Футболист стал кавалером ордена за свою общественную деятельность.

Награду игроку вручили в Виндзорском замке. Церемония прошла с участием принца Уильяма. Футболист занимается волонтерской деятельностью.

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В статье: Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Комментарии (2)
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pyvovarchyk (Львів)
09.11.2021 в 19:36
за незабитий в фіналі пенальті?
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+2
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.11.2021 в 19:06
Как сказал бы Шкапаренко: фу, чёрный и некрасивый!
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+2
-1


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