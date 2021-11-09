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Антонио Конте: Я делаю свою работу на топ-уровне. Моя зарплата справедлива

Англия
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Антонио Конте: Я делаю свою работу на топ-уровне. Моя зарплата справедлива

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Новый главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте ответил на вопрос касаемо своей зарплаты. В Лондоне итальянец получает около 18 миллионов евро в год.

"Моя зарплата – ограбление? Думаю, любой, кто приглашает меня, грабит банк. Ты просто делаешь свою работу. Делать ее хорошо – это правильно. Свою я делаю на топ-уровне, поэтому моя зарплата справедлива.

Борьба за топ-4 – это вызов. Премьер-лига – очень сложный турнир. Мы попытаемся отдавать максимум в каждой игре и хорошо выступать в Лиге конференций", – сказал Конте.

Напомним, что Антонио Конте сменил у руля "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту за неудовлетворительные результаты. Первый матч у руля "шпор" итальянец выиграл (3:2 с "Витессом" в Лиге конференций), а второй сыграл вничью (0:0 с "Эвертоном" в Премьер-лиге).

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В статье: Антонио Конте Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Витесс (Арнем) Нуну Эшпириту Санту
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Источник:
calciomercato.com

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