  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Де Брюйне: Перед матчем с МЮ Пеп не знал, как нам играть – тактическое занятие длилось 10 минут
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Брюйне: Перед матчем с МЮ Пеп не знал, как нам играть – тактическое занятие длилось 10 минут

Англия
Обновлено
(1 голосов)

То, чего не хватило перед финалом ЛЧ

Де Брюйне: Перед матчем с МЮ Пеп не знал, как нам играть – тактическое занятие длилось 10 минут

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бельгийский атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал в рамках подкаста MidMid о тактической подготовке "горожан" перед центральным матчем 11-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (0:2).

"За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий, перед встречей с "Манчестер Юнайтед", Гвардиола сказал: "Мы не знаем, как они будут играть. Посмотрим". И мы прекратили занятие через 10 минут".

"Чаще всего Пеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, поэтому он не знал, что нам делать. Мы сделали то, что делаем всегда, но Гвардиола не знал заранее, будут ли они играть с пятью защитниками, или с четырьмя, или с ромбом в центре поля, или с тремя атакующими хавбеками впереди".

Читайте также"Я намного красивее тебя". Зинченко и Де Брюйне вместе ответили на интересные вопросы фанатов

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Кевин Де Брюйне
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
football_soccer (Украина)
12.11.2021 в 11:03
ну а что вы хотите от тренера Сити, если даже сам тренер МЮ тоже не знает, как будет играть МЮ )
Ответить
+2
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
12.11.2021 в 11:29
100% :)
Ответить
+1
0
avatar
PiterCantrope (Франківськ)
12.11.2021 в 10:53
Бо "Юнайтед" не має ніякої схеми і тактики)
Ответить
0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
12.11.2021 в 10:47
Один физрук не мог предугадать схему другого физрука)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...