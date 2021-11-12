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Де Брюйне: Перед матчем с МЮ Пеп не знал, как нам играть – тактическое занятие длилось 10 минут
То, чего не хватило перед финалом ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
Бельгийский атакующий полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне рассказал в рамках подкаста MidMid о тактической подготовке "горожан" перед центральным матчем 11-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед" (0:2).
"За день до игры мы обычно проводим тактический разбор игры соперника. На одном из таких занятий, перед встречей с "Манчестер Юнайтед", Гвардиола сказал: "Мы не знаем, как они будут играть. Посмотрим". И мы прекратили занятие через 10 минут".
"Чаще всего Пеп знает, как будет играть соперник. На этот раз было не так, поэтому он не знал, что нам делать. Мы сделали то, что делаем всегда, но Гвардиола не знал заранее, будут ли они играть с пятью защитниками, или с четырьмя, или с ромбом в центре поля, или с тремя атакующими хавбеками впереди".
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