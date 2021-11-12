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Кейн сделал хет-трик и побил рекорд Руни по голам за сборную Англии

Англия
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Пострадала Албания

Кейн сделал хет-трик и побил рекорд Руни по голам за сборную Англии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 с Албанией (5:0). 39 голов за национальную команду в официальных матчах – рекорд.

28-англичанин побил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную в официальных играх. У Кейна теперь 39 мячей, а у Руни было 37.

В этом сезоне Харри Кейн провел за "Тоттенхэм" 16 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн
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