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Кейн сделал хет-трик и побил рекорд Руни по голам за сборную Англии
Пострадала Албания
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий сборной Англии и "Тоттенхэма" Харри Кейн сделал хет-трик в матче отбора ЧМ-2022 с Албанией (5:0). 39 голов за национальную команду в официальных матчах – рекорд.
37 - Harry Kane has scored 37 goals in competitive matches for England, equalling the record set by Wayne Rooney. Hero. pic.twitter.com/HfYYG4Vlp0— OptaJoe (@OptaJoe) November 12, 2021
28-англичанин побил рекорд Уэйна Руни по голам за сборную в официальных играх. У Кейна теперь 39 мячей, а у Руни было 37.
В этом сезоне Харри Кейн провел за "Тоттенхэм" 16 матчей, забил 7 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 120 миллионов евро.
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