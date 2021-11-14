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Экс-тренер Реала может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед
Клуб ждут изменения
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время собирается сменить тренера. Клуб работает над тем, чтобы убедить Зинедина Зидана возглавить "красных дьяволов".
Сам коуч пока не принял решение и не уверен, что работа в "Манчестер Юнайтед" - это хороший вариант. Однако, руководство манкунианцев считает, что наличие Криштиану Роналду и Рафаэля Варана в составе может убедить наставника.
Кроме французского главного тренера, есть еще один кандидат на эту должность. Это коуч "Лестер Сити" Брендан Роджерс.
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