Экс-тренер Реала может заменить Сульшера в Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" в ближайшее время собирается сменить тренера. Клуб работает над тем, чтобы убедить Зинедина Зидана возглавить "красных дьяволов".

Сам коуч пока не принял решение и не уверен, что работа в "Манчестер Юнайтед" - это хороший вариант. Однако, руководство манкунианцев считает, что наличие Криштиану Роналду и Рафаэля Варана в составе может убедить наставника.

Кроме французского главного тренера, есть еще один кандидат на эту должность. Это коуч "Лестер Сити" Брендан Роджерс.