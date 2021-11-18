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Перес хочет подписать Погба свободным агентом

Англия
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Переход француза в "Реал" ближе чем когда-либо

Перес хочет подписать Погба свободным агентом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник Поль Погба следующим летом может перейти из "Манчестер Юнайтед" в "Реал". Перес хочет подписывать игроков бесплатно, а у француза в следующем году истекает контракт, сообщает Marca.

Сообщается, что в руководстве "Мадрида" есть разногласия по поводу трансфера Погба, но тренеру Карло Анчелотти хавбек нравится. С симпатией к Полю относятся и футболисты, которые уже знакомы с ним – это Килиан Мбаппе и Карим Бензема.

В "Реале" осознают необходимость усиления полузащиты в ближайшее время. Главная цель "Мадрида" – трансфер Мбаппе. Подписание контракта с полузащитником идет следом в списке приоритетов.

Срок действующего соглашения Погба с "Манчестер Юнайтед" истекает летом 2022 года, и стороны не могут договориться о подписании нового соглашения. После мышечной травмы, которую игрок получил в расположении сборной Франции, "Юнайтед" сомневается, что стоит пытаться сохранить Погба.

В этом сезоне 28-летний футболист провел 13 матчей за "Юнайтед" и сделал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Погба в 60 миллионов евро.

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В статье: Франция Карло Анчелотти Флорентино Перес Поль Погба Реал (Мадрид) Манчестер Юнайтед
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Источник:
marca.com

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