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Де Брюйне пропустит матч с ПСЖ

Англия
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У игрока коронавирус

Де Брюйне пропустит матч с ПСЖ

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Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сдал положительный тест на коронавирус.

"Надеюсь, симптомы будут незначительными и Кевин вернётся как можно скорее. Мы не беспокоимся о том, чего нам будет не хватать на поле. Здоровье важнее. Мы должны помочь ему и надеемся, что все пройдет хорошо, пока он на изоляции", — цитирует главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу BBC.

30-летний игрок будет изолирован на 10 дней, что означает, что он пропустит воскресный матч Премьер-лиги дома с "Эвертоном" и матч Лиги чемпионов в среду с "Пари Сен-Жермен".

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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