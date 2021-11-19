Де Брюйне пропустит матч с ПСЖ

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне сдал положительный тест на коронавирус.

"Надеюсь, симптомы будут незначительными и Кевин вернётся как можно скорее. Мы не беспокоимся о том, чего нам будет не хватать на поле. Здоровье важнее. Мы должны помочь ему и надеемся, что все пройдет хорошо, пока он на изоляции", — цитирует главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу BBC.

30-летний игрок будет изолирован на 10 дней, что означает, что он пропустит воскресный матч Премьер-лиги дома с "Эвертоном" и матч Лиги чемпионов в среду с "Пари Сен-Жермен".