Де Хеа: Было стыдно видеть, что Юнайтед играет так, как сегодня

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа дал комментарий после поражения от "Уотфорда" в матче 12-го тура АПЛ со счетом 1:4:

"Тут особо нечего сказать – было стыдно видеть, что "Юнайтед" играет так, как сегодня. То, как мы играли и то, что мы делали, неприемлемо. Легко винить тренера или его штаб, но иногда дело в игроках. Нам нужно играть гораздо лучше.

Позорный первый тайм – мы могли пропустить четыре гола за 45 минут. Было тяжело наблюдать за игрой команды сегодня – кошмар за кошмаром .Это неприемлемо.

Мы стараемся выкладываться по максимуму и бороться за команду, но, очевидно, что-то идет не так. Это видно в играх – очень низкий уровень, очень плохой. Еще раз приношу извинения болельщикам", – сказал Де Хеа.