Почеттино пока не обращался с официальной просьбой отпустить его в МЮ

Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино летом хочет покинуть клуб и перейти на работу в "Манчестер Юнайтед". Однако пока аргентинский специалист не обращался к руководству парижского клуба с просьбой отпустить его, сообщает RMC Sports.

49-летний специалист недоволен своим положением в парижском клубе. По данным источника, Почеттино устал управлять раздевалкой, где доминируют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Кроме того, тренер до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял "Тоттенхэм".