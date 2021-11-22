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Почеттино пока не обращался с официальной просьбой отпустить его в МЮ

Англия
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Маурисио - один из главных кандидатов на пост главного тренера красных

Почеттино пока не обращался с официальной просьбой отпустить его в МЮ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино летом хочет покинуть клуб и перейти на работу в "Манчестер Юнайтед". Однако пока аргентинский специалист не обращался к руководству парижского клуба с просьбой отпустить его, сообщает RMC Sports.

49-летний специалист недоволен своим положением в парижском клубе. По данным источника, Почеттино устал управлять раздевалкой, где доминируют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.

Кроме того, тренер до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял "Тоттенхэм".

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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