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Почеттино пока не обращался с официальной просьбой отпустить его в МЮ
Маурисио - один из главных кандидатов на пост главного тренера красных
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино летом хочет покинуть клуб и перейти на работу в "Манчестер Юнайтед". Однако пока аргентинский специалист не обращался к руководству парижского клуба с просьбой отпустить его, сообщает RMC Sports.
49-летний специалист недоволен своим положением в парижском клубе. По данным источника, Почеттино устал управлять раздевалкой, где доминируют Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе.
Кроме того, тренер до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне, где он ранее возглавлял "Тоттенхэм".
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