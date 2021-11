Каррик – первый англичанин у руля МЮ за 90 лет, который выиграл свой первый матч

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вильярреал" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Это первая победа для Каррика у руля "дьяволов" и первая победа англичанина в дебютном матче во главе клуба с 1931 года, сообщает Opta.

1 - Michael Carrick is the first English manager to win his first game in charge of Manchester United (excluding second spells) since Walter Crickmer in November 1931. Red. pic.twitter.com/4EBG6rG4Hf