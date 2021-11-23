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Каррик – первый англичанин у руля МЮ за 90 лет, который выиграл свой первый матч
Вписал имя в историю
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Вильярреал" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Это первая победа для Каррика у руля "дьяволов" и первая победа англичанина в дебютном матче во главе клуба с 1931 года, сообщает Opta.
1 - Michael Carrick is the first English manager to win his first game in charge of Manchester United (excluding second spells) since Walter Crickmer in November 1931. Red. pic.twitter.com/4EBG6rG4Hf— OptaJoe (@OptaJoe) November 23, 2021
90 лет назад это удалось Уолтеру Крикмену.
В данный момент "Юнайтед" занимает 1-е место в группе F, набрав 10 очков. На второе место выйдет "Аталанта" с 8 очками, если удержит победный счет против "Янг Бойз".
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