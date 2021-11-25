МЮ поддержит ЛГБТ во время матчей с Челси и Арсеналом

"Манчестер Юнайтед" выступит с акцией поддержки представителей ЛГБТ-сообщества перед и во время матчей АПЛ против "Челси" и "Арсенала", сообщает сайт клуба. Капитаны трех команд наденут радужные повязки.

Кроме того, сообщения со словами поддержки будут размещены на стадионах и на предматчевых программках, а во время игры с "Арсеналом" на трибуне "Олд Траффорд", названной в честь Алекса Фергюсона, будет размещен баннер ЛГБТ-объединения фанатов "МЮ".

Чарли Брукс, директор "Юнайтед" по связям с общественностью, заявил: "У нашего клуба гордая история разнообразия, мы активно продвигаем его. Наш клуб открыт ко всем национальностям, вероисповеданиям и, конечно, сексуальным идентичностям. Важна не ориентация людей, а то, что они являются фанатами "Манчестер Юнайтед".

Важно быть союзниками всех наших фанатов, представляющих ЛГБТ-сообщество. Нужно, чтобы другие болельщики поддерживали то чувство принадлежности, которое мы испытываем, являясь фанатами "МЮ".