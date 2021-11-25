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МЮ поддержит ЛГБТ во время матчей с Челси и Арсеналом
На трибуне Алекса Фергюсона будет размещен баннер ЛГБТ-фанатов МЮ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Манчестер Юнайтед" выступит с акцией поддержки представителей ЛГБТ-сообщества перед и во время матчей АПЛ против "Челси" и "Арсенала", сообщает сайт клуба. Капитаны трех команд наденут радужные повязки.
Кроме того, сообщения со словами поддержки будут размещены на стадионах и на предматчевых программках, а во время игры с "Арсеналом" на трибуне "Олд Траффорд", названной в честь Алекса Фергюсона, будет размещен баннер ЛГБТ-объединения фанатов "МЮ".
Чарли Брукс, директор "Юнайтед" по связям с общественностью, заявил: "У нашего клуба гордая история разнообразия, мы активно продвигаем его. Наш клуб открыт ко всем национальностям, вероисповеданиям и, конечно, сексуальным идентичностям. Важна не ориентация людей, а то, что они являются фанатами "Манчестер Юнайтед".
Важно быть союзниками всех наших фанатов, представляющих ЛГБТ-сообщество. Нужно, чтобы другие болельщики поддерживали то чувство принадлежности, которое мы испытываем, являясь фанатами "МЮ".
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