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АПЛ. Вторая подряд победа Джеррарда во главе Астон Виллы, ничья Норвича и Вулвз
Кристал Пэлас проиграл всего лишь третий раз в сезоне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Патрик Виейра и Стивен Джеррард, легендарные полузащитники АПЛ, сегодня впервые столкнулись в чемпионате Англии в качестве тренеров. Победил Джеррард. Его показатели в качестве тренера “Астон Виллы” пока стопроцентные – два матча и две победы.
В этот раз “Вилле” не удалось сделать клиншит, но свой гол бирмингемцы пропустили уже на 90+5 минуте, когда их победе ничего не угрожало. Джеррарду очень быстро удается приучать “Астон Виллу” к принципам, которые работали у него в “Рейнджерсе”. “Вилла” выиграла борьбу в центре поля (во многом из-за отсутствия Макартура у хозяев), и “Пэлас” не то, чтобы создавать моменты, даже возможности бить по воротам не находил.
Помимо организованности и сыгранности для Джеррарда важна и тщательная подготовка к матчу. “Кристал Пэлас” отличается слабой игрой у своих ворот после кроссов и стандартов, и первый гол в матче “Вилла” забила именно после углового.
В конце матча Макгинн красивым ударом развил преимущество гостей, Гэхи забил свой гол, когда уже было слишком поздно.
FULL-TIME Crystal Palace 1-2 Aston Villa— Premier League (@premierleague) November 27, 2021
Aston Villa move up to 11th in the table thanks to goals from Matt Targett and John McGinn
#CRYAVL pic.twitter.com/EvofXYxXWh
Оправдывает пока свое назначение и Дин Смит в “Норвиче”. Его “канарейки” сегодня были близки к тому, чтобы переиграть “Вулверхэмптон”. В первом тайме была более-менее равная игра, но после перерыва “Норвич” добавил в интенсивности, а гости откровенно отбивались. “Норвич”, проигравший восемь матчей в стартовых десяти турах, берет семь очков в последних трех поединках. Не рано ли все отправили “канареек” обратно в Чемпионшип?
FULL-TIME Norwich 0-0 Wolves— Premier League (@premierleague) November 27, 2021
The hosts push hard for a third straight win, but Wolves stand firm and the points are shared#NORWOL pic.twitter.com/ZtGbfEvxdW
Чемпионат Англии, 13-й тур
Лондон, “Селхерст Парк”
“Кристал Пэлас” – “Астон Вилла” 1:2
Голы: Гэхи 90+5 – Таргетт 15, Макгинн 86
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Уорд, Томкинс, Гэхи, Митчелл – Миливоевич (Эзе 60), Куяте – Олисе (Айю 88), Галлахер, Заа (Эдуар 72) – Бентеке
“Астон Вилла”: Мартинес – Таргетт, Мингз, Конса, Кэш – Рэмзи (Дуглас Луис 67), Накамба, Макгинн – Янг (Буэндия 85), Уоткинс, Бэйли (Эль-Гази 78)
Предупреждения: Заа 29, Уорд 55, Миливоевич 56 – Кэш 29, Накамба 54, Дуглас Луис 74
Норвич, “Кэрроу Роуд”
“Норвич” – “Вулверхэмптон” 0:0
“Норвич”: Крул – Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс – Гилмор, Норманн (Рупп 35), Маклин – Рашица (Дауэлл 82), Пукки, Сарджент (Цолис 68)
“Вулверхэмптон”: Са – Саисс, Коуди, Килмэн – Аит-Нури, Моутиньо, Невеш, Семеду (Дендокер 76) – Хван (Хувер 90+2), Хименес, Тринкау (Траоре 68)
Предупреждения: Гилмор 26, Гибсон 50 – Невеш 31, Семеду 53
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