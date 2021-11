АПЛ. Вторая подряд победа Джеррарда во главе Астон Виллы, ничья Норвича и Вулвз

Патрик Виейра и Стивен Джеррард, легендарные полузащитники АПЛ, сегодня впервые столкнулись в чемпионате Англии в качестве тренеров. Победил Джеррард. Его показатели в качестве тренера “Астон Виллы” пока стопроцентные – два матча и две победы.

В этот раз “Вилле” не удалось сделать клиншит, но свой гол бирмингемцы пропустили уже на 90+5 минуте, когда их победе ничего не угрожало. Джеррарду очень быстро удается приучать “Астон Виллу” к принципам, которые работали у него в “Рейнджерсе”. “Вилла” выиграла борьбу в центре поля (во многом из-за отсутствия Макартура у хозяев), и “Пэлас” не то, чтобы создавать моменты, даже возможности бить по воротам не находил.

Помимо организованности и сыгранности для Джеррарда важна и тщательная подготовка к матчу. “Кристал Пэлас” отличается слабой игрой у своих ворот после кроссов и стандартов, и первый гол в матче “Вилла” забила именно после углового.

В конце матча Макгинн красивым ударом развил преимущество гостей, Гэхи забил свой гол, когда уже было слишком поздно.

