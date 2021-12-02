  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Первое поражение Джеррарда в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Первое поражение Джеррарда в АПЛ

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Но достаточно достойное

Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Первое поражение Джеррарда в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный арбитр: Майк Дин

"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2 (0:2)

Голы: Воткинс 47 – Диаш 27, Б. Силва 43

"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт (Чуквуемака 66) – Макгинн, Накамба (Сансон 77), Луиз – Буэндиа, Воткинс, Бейли (Янг 31)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Родри, Б. Силва – Жезус (Грилиш 87), Марез, Стерлинг

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...