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Астон Вилла – Манчестер Сити 1:2. Первое поражение Джеррарда в АПЛ
Но достаточно достойное
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 14-й тур
"Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный арбитр: Майк Дин
"Астон Вилла" - "Манчестер Сити" 1:2 (0:2)
Голы: Воткинс 47 – Диаш 27, Б. Силва 43
"Астон Вилла": Мартинес – Кэш, Нгойо, Мингс, Таргетт (Чуквуемака 66) – Макгинн, Накамба (Сансон 77), Луиз – Буэндиа, Воткинс, Бейли (Янг 31)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Диаш, Аке, Зинченко – Фернандиньо, Родри, Б. Силва – Жезус (Грилиш 87), Марез, Стерлинг
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