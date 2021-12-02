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Все из-за удара в падении через себя. ВИДЕО, как Вэст Хэм упустил победу над Брайтоном

Англия
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Смотреть видео обзор матча Вест Хэм – Брайтон, чемпионат Англии, 1.12.2021

Все из-за удара в падении через себя. ВИДЕО, как Вэст Хэм упустил победу над Брайтоном

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Гэм – Брайтон, которые встречались в 14-м туре АПЛ. Благодаря Соучеку, удачно сыгравшему во время углового, молотобойцы повели в счете. Но не удержали преимущество. На 89-й минуте гости отыгрались – Мопе отправил мяч в сетку очень сложным ударом. Вест Хэм рискует выпасть из ТОП-4, если сегодня Арсенал обыграет Манчестер Юнайтед. Андрей Ярмоленко весь поединок провел на скамье запасных.

Английская Премьер-лига. 14-й тур
Вест Хэм – Брайтон 1:1
Голы: Соучек 5 – Мопе 89

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Ниль Мопе Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Томаш Соучек
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