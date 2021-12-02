Все из-за удара в падении через себя. ВИДЕО, как Вэст Хэм упустил победу над Брайтоном

Вашему вниманию видео обзор матча Вест Гэм – Брайтон, которые встречались в 14-м туре АПЛ. Благодаря Соучеку, удачно сыгравшему во время углового, молотобойцы повели в счете. Но не удержали преимущество. На 89-й минуте гости отыгрались – Мопе отправил мяч в сетку очень сложным ударом. Вест Хэм рискует выпасть из ТОП-4, если сегодня Арсенал обыграет Манчестер Юнайтед. Андрей Ярмоленко весь поединок провел на скамье запасных.

Английская Премьер-лига. 14-й тур

Вест Хэм – Брайтон 1:1

Голы: Соучек 5 – Мопе 89