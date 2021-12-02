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Арсенал готов выложить до 85 миллионов евро за Влаховича
Гуннерам нужен бомбардир уже зимой
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Арсенал" хочет приобрести нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича уже этой зимой, сообщает La Gazzetta Dello Sport. "Гуннеры" готовы выложить до 85 миллионов евро, для выполнения этой цели.
Сообщается, что "канониры" уже делали клубу предложение о трансфере, а теперь могут улучшить его до 85 миллионов евро.
Отмечается, что в окружении футболиста есть люди, которым такой вариант нравится, однако сам серб не желает ни переходить в "Арсенал", ни вообще покидать "Фиорентину" зимой. В его интересах остаться до лета и тогда уже решать, что делать дальше.
В текущем сезоне на счету 21-летнего нападающего 14 голов в 16 матчах.
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