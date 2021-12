АПЛ. Тоттенхэм с Конте во второй раз подряд побеждает в АПЛ и возвращается в зону еврокубков

Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

"Тоттенхэм" и "Брентфорд" впервые в своей истории встретились в Высшем дивизионе чемпионата Англии - до этого были матчи только в кубковых противостояниях, или же в низших лигах. Силы получились неравными, ведь вмешались внешние факторы, которые повлияли на результат. Два основных: свежесть "шпор", они ведь не сыграли с "Бернли" на выходных и Конте. Итальянский наставник понемногу находит свою игру, одерживая вторую победу подряд в АПЛ.

Первый тайм был полностью за хозяевами. "Брентфорд" только кое-где выбегал в атаки, однако не смог нанести опасных ударов по воротам. Хотя нет, смог. По своим. Счет открыл латераль Канос, от головы которого мяч улетел в собственную сетку ворот. Сон навесил с левого фланга – там боролся Дэвис, однако первым на подаче был Янссон, попавший в голову своего партнера, а от испанца мяч уже полетел за спину Фернандеса. Кстати, первый автогол "Брентфорда" в истории АПЛ.

HALF-TIME Spurs 1-0 Brentford



An own goal from Sergi Canos is all that separates the sides in a lively first half in North London#TOTBRE pic.twitter.com/BPhoiwOJXT