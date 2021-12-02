АПЛ. Тоттенхэм с Конте во второй раз подряд побеждает в АПЛ и возвращается в зону еврокубков

Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

"Тоттенхэм" и "Брентфорд" впервые в своей истории встретились в Высшем дивизионе чемпионата Англии - до этого были матчи только в кубковых противостояниях, или же в низших лигах. Силы получились неравными, ведь вмешались внешние факторы, которые повлияли на результат. Два основных: свежесть "шпор", они ведь не сыграли с "Бернли" на выходных и Конте. Итальянский наставник понемногу находит свою игру, одерживая вторую победу подряд в АПЛ.

Первый тайм был полностью за хозяевами. "Брентфорд" только кое-где выбегал в атаки, однако не смог нанести опасных ударов по воротам. Хотя нет, смог. По своим. Счет открыл латераль Канос, от головы которого мяч улетел в собственную сетку ворот. Сон навесил с левого фланга – там боролся Дэвис, однако первым на подаче был Янссон, попавший в голову своего партнера, а от испанца мяч уже полетел за спину Фернандеса. Кстати, первый автогол "Брентфорда" в истории АПЛ.

HALF-TIME Spurs 1-0 Brentford



An own goal from Sergi Canos is all that separates the sides in a lively first half in North London#TOTBRE pic.twitter.com/BPhoiwOJXT — Premier League (@premierleague) December 2, 2021

Очень хороший матч сегодня выдал голкипер гостей, который минимум четыре раза спасал “пчел”. В первом тайме Альваро Фернандес потянул удары Лукаса, Сона и Хойбьерга, а после перерыва еще и был сильнее при выходе один на один с Кейном. Кстати, у Гарри всего один гол в текущем сезоне АПЛ – слишком провально для лучшего бомбардира в прошлом розыгрыше чемпионата.

Однако не всегда может выручить голкипер, особенно если партнеры провалили контрнаступление. Поразительная быстрая атака довела мяч до Сона, который пробежал пол поля и нашел свой гол в пустые ворота. Интересно, что это первый мяч корейца в АПЛ с 17 октября, тогда в последний раз в чемпионате забивал и Кейн.

“Брентфорд” после перерыва несколько раз огрызнулся, но это не было опасно. Заостряли и Тони, и Мбеумо, однако дважды спасал Льорис – есть еще порох в пороховницах.

Благодаря победе "Тоттенхэм" поднялся на шестую позицию в турнирной таблице - теперь до зоны Лиги чемпионов два очка и матч в запасе. Эти три зачетных пункта были взяты более малой кровью, чем против “Лидса” – прогресс Конте очевиден. А “Брентфорд” потратил очень много сил на выходных против “Эвертона”, поэтому сегодня “пчелам” было очень тяжело летать. Особенно при контратаках и резких действиях технических игроков "шпор" они “несли какой-то неправильный мед”.

"Тоттенхэм" – "Брентфорд" 2:0

Голы: Канос 12 (авт.), Сон 65

"Тоттенхэм": Льорис - Санчес, Дайер, Дэвис - Эмерсон Роял (Танганга 83), Хойбьерг, Скипп, Регилон - Лукас (Винкс 77), Сон (Бергвейн 87) - Кейн

"Брентфорд": Фернандес – Гуд, Янссон, Пиннок – Канос (Висса 70), Оньека (Баптист 56), Норгорд, Янельт (Йенсен 70), Генри – Тони, Мбеумо