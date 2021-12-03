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Роналду забил 800 и 801 голы в карьере. Первый в истории
Первый профессиональный игрок, достигший этой отметки
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал дубль в ворота "Арсенала" (3:2, второй тайм). Эти голы стали 800 и 801 в карьере для португальца.
На 52-й минуте он замкнул прострел форварда Маркуса Рэшфорда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.
Роналду стал первым игроком, которому покорилась отметка в 800 голов на профессиональном уровне.
The first man in football history to score 800 competitive goals for club and country.— Squawka Football (@Squawka) December 2, 2021
Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. ???????? pic.twitter.com/Gdw4Smiyqb
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