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Роналду забил 800 и 801 голы в карьере. Первый в истории

Англия
(1 голосов)

Первый профессиональный игрок, достигший этой отметки

Роналду забил 800 и 801 голы в карьере. Первый в истории

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал дубль в ворота "Арсенала" (3:2, второй тайм). Эти голы стали 800 и 801 в карьере для португальца.

На 52-й минуте он замкнул прострел форварда Маркуса Рэшфорда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.

Роналду стал первым игроком, которому покорилась отметка в 800 голов на профессиональном уровне.

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В статье: Криштиану Роналду Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
03.12.2021 в 00:12
Золотой мяч, а не то что вручают...
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