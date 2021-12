Роналду забил 800 и 801 голы в карьере. Первый в истории

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду сделал дубль в ворота "Арсенала" (3:2, второй тайм). Эти голы стали 800 и 801 в карьере для португальца.

На 52-й минуте он замкнул прострел форварда Маркуса Рэшфорда с правого фланга, а на 70-й минуте реализовал пенальти.

Роналду стал первым игроком, которому покорилась отметка в 800 голов на профессиональном уровне.

The first man in football history to score 800 competitive goals for club and country.



