Тухель о Рангнике в МЮ: Ральф может проявить себя в очень большом клубе из большой лиги

Главный тренер "Челси" Томас Тухель высказался о том, что Ральф Рангник возглавил "Манчестер Юнайтед".

Немецкого специалиста спросили на тему того, общался ли он с Рангником и давал ли ему какие-либо советы.

"Нет, я не говорил с ним. Если бы даже и разговаривал, то просто бы поздравил (с назначением), но ничего не советовал.

Никому не нужно давать советы или принимать советы от меня именно. Мне нужно заниматься делами своей команды.

Все люди разные. Сейчас Ральф может проявить себя в очень большом клубе из большой лиги", – приводит слова Тухеля BBC.

Напомним, что с лета Ральф работал со своей консалтинговой компанией в "Локомотиве". По окончанию сезона Рангник будет выполнять подобные функции и в "МЮ".