  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рангник: Игроки должны быть со мной на одной волне
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник: Игроки должны быть со мной на одной волне

Англия
(1 голосов)

Тренер рассказал о своей тактике

Рангник: Игроки должны быть со мной на одной волне

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий перед матчем с "Кристал Пэлас" в 15-м туре АПЛ:

"Игроки должны быть со мной на одной волне. Они должны не только следовать моим указаниям, но и принимать саму игровую идею, которую я могу им предложить. Вот в чем суть.

Все должно происходить постепенно, нельзя добиться этого за день или два. Это так не работает.

Я видел, как мы провели первые 20 минут второго тайма с "Арсеналом", как мы работали на половине соперника, как прессинговали его в собственной штрафной. Можно было увидеть, что у этой команды есть потенциал. Думаю, в дальнейшем для того, чтобы контролировать матч, надо действовать активно, а не реактивно, причем независимо от того, у кого мяч.

Дело в том, чтобы помочь команде играть как единой структуре, а не в том, чтобы сделать прессинг или контрпрессинг самоцелью. Все дело в контроле игры. И это главная цель", – сказал Рангник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ESPN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...