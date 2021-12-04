Рангник: Игроки должны быть со мной на одной волне

Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий перед матчем с "Кристал Пэлас" в 15-м туре АПЛ:

"Игроки должны быть со мной на одной волне. Они должны не только следовать моим указаниям, но и принимать саму игровую идею, которую я могу им предложить. Вот в чем суть.

Все должно происходить постепенно, нельзя добиться этого за день или два. Это так не работает.

Я видел, как мы провели первые 20 минут второго тайма с "Арсеналом", как мы работали на половине соперника, как прессинговали его в собственной штрафной. Можно было увидеть, что у этой команды есть потенциал. Думаю, в дальнейшем для того, чтобы контролировать матч, надо действовать активно, а не реактивно, причем независимо от того, у кого мяч.

Дело в том, чтобы помочь команде играть как единой структуре, а не в том, чтобы сделать прессинг или контрпрессинг самоцелью. Все дело в контроле игры. И это главная цель", – сказал Рангник.