Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рангник: Игроки должны быть со мной на одной волне
Тренер рассказал о своей тактике
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий перед матчем с "Кристал Пэлас" в 15-м туре АПЛ:
"Игроки должны быть со мной на одной волне. Они должны не только следовать моим указаниям, но и принимать саму игровую идею, которую я могу им предложить. Вот в чем суть.
Все должно происходить постепенно, нельзя добиться этого за день или два. Это так не работает.
Я видел, как мы провели первые 20 минут второго тайма с "Арсеналом", как мы работали на половине соперника, как прессинговали его в собственной штрафной. Можно было увидеть, что у этой команды есть потенциал. Думаю, в дальнейшем для того, чтобы контролировать матч, надо действовать активно, а не реактивно, причем независимо от того, у кого мяч.
Дело в том, чтобы помочь команде играть как единой структуре, а не в том, чтобы сделать прессинг или контрпрессинг самоцелью. Все дело в контроле игры. И это главная цель", – сказал Рангник.
Популярное сейчас
- Верес – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 17-го тура Украинской Премьер-лиги
- Судейская бригада во главе с Монзуль позволила провести матч Верес – Динамо на замерзшем газоне
- "Любая команда, только не Мариуполь. Хотел во взрослый футбол". Большое интервью Ефима Конопли
- "Берегись". Зинченко зарядил снежком в фотографа Манчестер Сити - ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций
- Красотка дня. Сексуальная жена украино-немецкого олимпийского медалиста в настольном теннисе. ФОТО
Новости по теме
- 23:04 Зарубежные Тухель о Рангнике в МЮ: Ральф может проявить себя в очень большом клубе из большой лиги
- 15:18 Зарубежные Рангник: Казалось, что у команды Лобановского футболистов больше, чем у моей
- 13:58 Зарубежные "10 млн за Холанда, столько же за Мбаппе". Рангник остроумно развеял слухи о деталях контракта с МЮ