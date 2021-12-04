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Тоттенхэм собирается продлить контракт с опытным вратарем
Игрок нужен Конте
Фото: French Team / Автор – неизвестен
Коуч "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о желании подписать новый контракт с многолетним голкипером команды Уго Льорисом:
"У нас будет время поговорить о нем - я считаю Льориса важным игроком из-за его опыта. Уго - капитан этой команды, сборной Франции, и мы говорим о лучшем вратаре", - сказал Конте.
В текущем сезоне Льорис провел 13 поединков в АПЛ и пропустил 17 мячей. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.
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Источник:Fabrizio Romano
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