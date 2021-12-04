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Тоттенхэм собирается продлить контракт с опытным вратарем

Англия
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Игрок нужен Конте

Тоттенхэм собирается продлить контракт с опытным вратарем

Фото: French Team / Автор – неизвестен

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Коуч "Тоттенхэма" Антонио Конте рассказал о желании подписать новый контракт с многолетним голкипером команды Уго Льорисом:

"У нас будет время поговорить о нем - я считаю Льориса важным игроком из-за его опыта. Уго - капитан этой команды, сборной Франции, и мы говорим о лучшем вратаре", - сказал Конте.

В текущем сезоне Льорис провел 13 поединков в АПЛ и пропустил 17 мячей. Его контракт рассчитан до лета 2022-го года.

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В статье: Уго Льорис Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Fabrizio Romano

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