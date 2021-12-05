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Рангник: Мои идеи не очень далеки от идей Юргена Клоппа

Англия
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Тренер рассказал о своей тактике

Рангник: Мои идеи не очень далеки от идей Юргена Клоппа

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий о стиле игры команды под его руководством:

"Я должен принять тот уровень, на котором сейчас находится команда. Здесь достаточно опытные и умные игроки, чтобы осознавать это. Я не могу превратить игроков "МЮ" в монстров прессинга за 2, 3 или 4 недели.

Нужно понимать, что за игроки у тебя в составе. Я не могу требовать от них того, чего они сейчас не могут дать.

Мой футбол – это точно не медленный вальс! Мои идеи не так уж далеки от идей Юргена Клоппа. Это не секрет", - сказал Рангник.

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В статье: Юрген Клопп Ральф Рангник Манчестер Юнайтед
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Источник:
Goal.com

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