Рангник: Мои идеи не очень далеки от идей Юргена Клоппа

Новый наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник дал комментарий о стиле игры команды под его руководством:

"Я должен принять тот уровень, на котором сейчас находится команда. Здесь достаточно опытные и умные игроки, чтобы осознавать это. Я не могу превратить игроков "МЮ" в монстров прессинга за 2, 3 или 4 недели.

Нужно понимать, что за игроки у тебя в составе. Я не могу требовать от них того, чего они сейчас не могут дать.

Мой футбол – это точно не медленный вальс! Мои идеи не так уж далеки от идей Юргена Клоппа. Это не секрет", - сказал Рангник.