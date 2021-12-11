АПЛ. Арсенал - Саутгемптон 3:0. Удобный соперник 

“Арсенал” победил в четвертом домашнем матче Премьер-лиги, забив три безответных гола “Саутгемптона”. Команда Артеты поднялась в турнирной таблице чемпионата на пятое место, но “Манчестер Юнайтед” может позже вечером опередить “Арсенал”, если обыграет “Норвич”.

В составе “Сотона” дебютировал 40-летний вратарь Вилли Кабальеро, только второй раз в сезоне в центре защиты вместе вышли Беднарек и Стивенс, дисквалифицированного Ромеу в полузащите заменил Диалло.

У “Арсенала” была только одна значительная потеря. Капитан и основной нападающий команды Пьер-Эмерик Обамеянг отсутствовал по дисциплинарной причине – габонец с опозданием вернулся из заграничной поездки.

Первые 20 минут для “Арсенала” были продолжением проигранной игры против “Эвертона”. “Канониры” не могли преодолеть центр поля, “Саугемптон” очень удачно прессинговал, высоко отбирал мяч, и вел по ударам 5:0. Как и в других матчах 3PM, на “Эмирейтс” лил сильный дождь, и настроение было у хозяев было угрюмое.

Но как только игрокам “Арсенала” впервые удалось выйти из-под прессинга, они забили гол. После качественного розыгрыша Сака получил возможность промчаться по флангу, и выполнить прострел на Ляказетта – 1:0.

“Саутгемптон” не успел прийти в себя, и сразу пропустил второй гол. Тирни пытался выполнить кросс, но мяч после блока он снова отскочил к нему и шотландец головой выполнил пас на Эдегора. Норвежец тоже пробил головой, и забил второй мяч в игре. Норвежец отличается забитым голом уже в третьем матче подряд.

Два удара – два гола, но в этом нет ничего нового для “Саутгемптона”. Команда Хазенхюттля не раз уже в этом сезоне не использовала с выгодой для себя удачные игровые отрезки, и затем пропускала с неочевидных ситуаций. Ко совсем напастям, еще и травму получил нападающий Адам Армстронг.

Ральф Хазенхюттль переоделся в перерыве, но дополнительного импульса его новый внешний вид команде не принес. “Саутгемптону” больше не удавалось так зажать “Арсенал” на его половине поля, как в первые 20 минут матча, и скорее “канониры” были ближе к третьему голу. И они его забили. Подача с углового Мартинелли и Габриэл вколотил мяч головой.

3:0 – в среду “Арсенал” сыграет с “Вест Хэмом” и это будет совсем другой матч.

Чемпионат Англии, 16-й тур. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” – “Саутгемптон” 3:0

Голы: Ляказетт 21, Эдегор 27, Габриэл 62

“Арсенал”: Рэмсдейл – Томиясу, Уайт, Габриэл (Холдинг 70), Тирни – Сака, Парти, Джака (Локонга 81), Мартинелли – Эдегор – Ляказетт (Пепе 84)

“Саутгемптон”: Кабальеро – Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Ливраменто – Телла, Уорд-Проуз, Диалло, Редмонд – Адам Армстронг (Эльюнусси 43), Броя (Лианко 70)

Предупреждения: Габриэл 3, Сака 17