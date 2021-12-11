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Обамеянг не попал в заявку на игру против Саутгемптона из-за нарушения дисциплины

Англия
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Артета исключил нападающего из состава на матч против "святых"

Обамеянг не попал в заявку на игру против Саутгемптона из-за нарушения дисциплины

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В матче 16-го тура чемпионата Англии лондонский "Арсенал" принимает "Саутгемптон" (2:0 - второй тайм).

Форвард "пушкарей" Пьер-Эмерик Обамеянг не попал в заявку на этот поединок из-за нарушения дисциплины. Об этом сообщил главный тренер "канониров" Микель Артета.

"В нашей команде есть определенные вещи, которые не обсуждаются. Думаю, в этом мы последовательны. Это непростая ситуация, и мы не хотим, чтобы подобное случалось с капитаном команды", – рассказал испанский коуч.

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В статье: Арсенал (Лондон) Пьер-Эмерик Обамеянг "Саутгемптон"
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Источник:
Sky Sports

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