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Джеррард: Когда рядом с Алиссоном оказывается рука – это фол, почему тогда на Ингзе не было фола?

Англия
(1 голосов)

Тренер недоволен суддейством

Джеррард: Когда рядом с Алиссоном оказывается рука – это фол, почему тогда на Ингзе не было фола?

фото - Getty Images

Новина українською

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард дал комментарий после матча АПЛ с "Ливерпулем" (0:1):

"В целом план игры "Ливерпуля" был лучше. Их стиль был лучше нашего. Но мы хорошо показали себя и на протяжении целых периодов сдерживали их.

В итоге исход матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И "Ливерпуль" получил право на удар. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.

Всегда трудно принять поражение. Мы знали, что в этом матче нам нужно будет работать над сдерживанием соперника. Конец матча мы провели сильнее, больше верили в себя, имели хорошие моменты.

Если где-то рядом с Алиссоном оказывается рука – это фол, почему же на Дэнни Ингзе не было фола? Это вопросы, на которые я хотел бы иметь ответы, но я не могу ответить на них прямо сейчас.

Мы проиграли из-за слишком легкого пенальти. Сперва фолили на Тайроне. Разочаровывает, что судья не пошел смотреть момент", – сказал Джеррард.

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В статье: Стивен Джеррард Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
11.12.2021 в 21:15
Так там не дотримувались всіх пунктів Правил обидва Утім мабуть зіграло те що Салах був з м'ячом і грав за господаря та гранда. Та сьогодні так всі лідери АПЛ перемогли з переможним пенальтійним голом
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