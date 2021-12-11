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Джеррард: Когда рядом с Алиссоном оказывается рука – это фол, почему тогда на Ингзе не было фола?
Тренер недоволен суддейством
фото - Getty Images
Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард дал комментарий после матча АПЛ с "Ливерпулем" (0:1):
"В целом план игры "Ливерпуля" был лучше. Их стиль был лучше нашего. Но мы хорошо показали себя и на протяжении целых периодов сдерживали их.
В итоге исход матча решил пенальти. Было два момента на пенальти. И "Ливерпуль" получил право на удар. Если вы посмотрите, Салах первым фолил на Мингзе.
Всегда трудно принять поражение. Мы знали, что в этом матче нам нужно будет работать над сдерживанием соперника. Конец матча мы провели сильнее, больше верили в себя, имели хорошие моменты.
Если где-то рядом с Алиссоном оказывается рука – это фол, почему же на Дэнни Ингзе не было фола? Это вопросы, на которые я хотел бы иметь ответы, но я не могу ответить на них прямо сейчас.
Мы проиграли из-за слишком легкого пенальти. Сперва фолили на Тайроне. Разочаровывает, что судья не пошел смотреть момент", – сказал Джеррард.
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