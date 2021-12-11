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Манчестер Юнайтед дожал аутсайдера АПЛ благодаря пенальти Роналду
"Канарейки" сегодня поразили
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 16-й тур
"Кэрроу Роуд" (Норвич)
Главный арбитр: Дэнни Ингленд
"Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 0:1
Гол: Криштиану Роналду 75 (пен.)
"Норвич": Крул - Ааронс, Кабак, Хенли (Серенсен 21), Яннулис, Плахета (Кантвелл 70) - Рупп (Ле Мелу 76), Гилмор, Маклин - Сарджент, Пукки
"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Далот, Линделеф (Байи 74), Магвайр, Теллес – Мактоминей, Фред – Фернандеш (ван де Бек 88), Санчо (Гринвуд 67) – Роналду, Рашфорд
Предупреждение: Ле Мулу 90+4 - Далот 77
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