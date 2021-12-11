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Манчестер Юнайтед дожал аутсайдера АПЛ благодаря пенальти Роналду

Англия
Обновлено
(1 голосов)

"Канарейки" сегодня поразили

Манчестер Юнайтед дожал аутсайдера АПЛ благодаря пенальти Роналду

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига, 16-й тур

"Кэрроу Роуд" (Норвич)

Главный арбитр: Дэнни Ингленд

"Норвич" – "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Криштиану Роналду 75 (пен.)

"Норвич": Крул - Ааронс, Кабак, Хенли (Серенсен 21), Яннулис, Плахета (Кантвелл 70) - Рупп (Ле Мелу 76), Гилмор, Маклин - Сарджент, Пукки

"Манчестер Юнайтед": де Хеа – Далот, Линделеф (Байи 74), Магвайр, Теллес – Мактоминей, Фред – Фернандеш (ван де Бек 88), Санчо (Гринвуд 67) – Роналду, Рашфорд

Предупреждение: Ле Мулу 90+4 - Далот 77

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В статье: Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Норвич Сити
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Комментарии (2)
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Only DK (Kyiv)
11.12.2021 в 21:27
ПЕНалдо
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kalan-86 (Анкара)
11.12.2021 в 21:35
Пенальти-это компонент футбола. Если ты можешь выиграть матч заработав пенальти и реализовав его, то в этом нет ничего зазорного.
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