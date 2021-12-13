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Лидс потерял основного полузащитника на длительный срок

Англия
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Игроку сделали операцию

Лидс потерял основного полузащитника на длительный срок

Новина українською

"Лидс" лишился основного полузащитника Кэлвина Филлипса.

По информации журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, 26-летний игрок "павлинов" и сборной Англии получил травму задней поверхности бедра 5 декабря в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда" (2:2).

Операция Кэлвина Филлипса прошла успешно. Восстановление игрока займет порядка 2 месяцев.

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В статье: Кевин Филлипс Лидс Юнайтед Калвин Филлипс
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