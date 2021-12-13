Англия
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Лидс потерял основного полузащитника на длительный срок
Игроку сделали операцию
"Лидс" лишился основного полузащитника Кэлвина Филлипса.
По информации журналиста издания The Athletic Дэвида Орнштейна, 26-летний игрок "павлинов" и сборной Англии получил травму задней поверхности бедра 5 декабря в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Брентфорда" (2:2).
Операция Кэлвина Филлипса прошла успешно. Восстановление игрока займет порядка 2 месяцев.
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