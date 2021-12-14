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Ньюкасл и Манчестер Юнайтед интересуются полузащитником Марселя
Трансфер в один из клубов может состояться летом
Фото: readfootball.com
"Ньюкасл" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к полузащитнику "Марселя" Бубакару Камара, пишет ESPN со ссылкой на The Athletic.
По информации источника, оба клуба хотят подписать игрока летом на правах свободного агента. Контракт Камара с "Марселем" действует до 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 Камара сыграл за "Марсель" 19 матчей и забил один гол.
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