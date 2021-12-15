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АПЛ. Результативная ничья Кристал Пэлас и Саутгемптона 

Англия
(1 голосов)

Обе команды в восьмой раз в Премьер-лиге сыграли вничью

АПЛ. Результативная ничья Кристал Пэлас и Саутгемптона 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, 17-й тур. Лондон, “Селхерст Парк”

“Кристал Пэлас” – “Саутгемптон” 2:2

Голы: Заа 2, Айю 65 – Уорд-Проуз 33, Броя 36

“Кристал Пэлас”: Батлэнд – Уорд, Томкинс (Андерсен 82), Гэхи, Митчелл – Галлахер, Хьюз, Куяте (Бентеке 64) – Айю (Олисе 75), Эдуар, Заа

“Саутгемптон”: Кабальеро – Уокер-Питерс, Салису, Лианко, Ливраменто – Редмонд, Ромеу, Уорд-Проуз, Смоллбоун (Дженепо 70) – Броя (Лонг 70), Телла (Уолкотт 82)

Предупреждения: Гэхи 25, Томкинс 73 – Ливраменто 67, Салису 84, Лианко 88, Кабальеро 90+6

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ "Саутгемптон" Кристал Пэлас (Лондон)
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