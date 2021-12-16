  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Liverpool Echo: Миколенко присоединится к Эвертону за 20 миллионов фунтов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Liverpool Echo: Миколенко присоединится к Эвертону за 20 миллионов фунтов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Впервые в Англии отреагировали на интерес "ирисок" к защитнику

Liverpool Echo: Миколенко присоединится к Эвертону за 20 миллионов фунтов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Медиа Liverpool Echo выпустило заметку, подтверждающую интерес со стороны "Эвертона" к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко. За 22-летнего игрока должны заплатить 20 миллионов фунтов, а переход состоится в январе.

Сообщается, что о личном интересе Рафы Бенитеса изданию сообщил источник, приближенный к клубу. За игроком следили на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что бывший основной левый защитник "Эвертона" Люка Динь поссорился с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, в связи с чем был исключен из состава.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
liverpoolecho.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mexxxxx (Просяная)
16.12.2021 в 22:51
Все равно непонятно. Так присоединится или проявляют интерес? И так в каждой статье. Вроде Рома дает 20 млн., так значит и к ним присоединится получается. Обычно такая точная информация по сумме трансфера выходит уже по факту перехода, а у нас каждый день кто и сколько дает и уже точно, и вот на днях...
Ответить
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
16.12.2021 в 22:39
А Суркис на вырученные деньги, по совету друзей, приобретёт мозги, последней модели.
Ответить
+1
-1
avatar
Il Gatto
16.12.2021 в 22:12
Норм. Головне звалити і затриматись в апл, і навіть якщо, тьфу-тьфу, в Евертоні не піде, там і залишитись — адже майже любий клуб апл це топ і зовсім інший рівень в порівнянні з упл, та й з іншим топ чемпами. Так як Микола любить тамтешній футбол і саму боротьбу, думаю, шо в нього там все піде на збс, головне звикнути до манери арбітрів судити, бо так падати, як в упл, там не зовсім прийнято. В любому випадку, щастя там і здоровля, нам (збірній) потрібно більше «міжнародників» і шоб ДК, Шахта, Дніпро мінус один і тд. продавали більше футболістів в європку
Ответить
0
0
Memorandum (Харьков)
16.12.2021 в 22:11
Конечно, забирайте. На трансферном рынке за такие деньги можно купить 10 "Миколенків".
Ответить
0
-2
avatar
Il Gatto
16.12.2021 в 22:13
а шо можна купити за 10 «сучих псів» в Харкові?
Ответить
0
0
Footballers (Умань)
16.12.2021 в 21:58
Переплатили
Ответить
+2
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...