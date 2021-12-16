Liverpool Echo: Миколенко присоединится к Эвертону за 20 миллионов фунтов

Медиа Liverpool Echo выпустило заметку, подтверждающую интерес со стороны "Эвертона" к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко. За 22-летнего игрока должны заплатить 20 миллионов фунтов, а переход состоится в январе.

Everton set sights on signing Dynamo Kiev defender in £20m deal.



Just in from @philkecho???? #EFC https://t.co/DkHztVDQCi — Everton FC News (@LivEchoEFC) December 16, 2021

Сообщается, что о личном интересе Рафы Бенитеса изданию сообщил источник, приближенный к клубу. За игроком следили на протяжении нескольких месяцев.

Напомним, что бывший основной левый защитник "Эвертона" Люка Динь поссорился с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, в связи с чем был исключен из состава.