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Liverpool Echo: Миколенко присоединится к Эвертону за 20 миллионов фунтов
Впервые в Англии отреагировали на интерес "ирисок" к защитнику
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Медиа Liverpool Echo выпустило заметку, подтверждающую интерес со стороны "Эвертона" к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко. За 22-летнего игрока должны заплатить 20 миллионов фунтов, а переход состоится в январе.
Everton set sights on signing Dynamo Kiev defender in £20m deal.— Everton FC News (@LivEchoEFC) December 16, 2021
Just in from @philkecho???? #EFC https://t.co/DkHztVDQCi
Сообщается, что о личном интересе Рафы Бенитеса изданию сообщил источник, приближенный к клубу. За игроком следили на протяжении нескольких месяцев.
Напомним, что бывший основной левый защитник "Эвертона" Люка Динь поссорился с главным тренером Рафаэлем Бенитесом, в связи с чем был исключен из состава.
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