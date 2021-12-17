Клопп: Результативные передачи Салаха так же важны, как и его голы

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 17-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1).

"Мы готовились ко встрече с командой Эдди Хау, ожидали такой матч. Соперник осложнил нам жизнь. После того, как счет стал 0:1, наше настроение изменилось. Мы слишком спешили в некоторых ситуациях, но забили отличные голы. Я доволен, ведь в декабре всегда очень непросто играть. Да, статистика Салаха поражает. Его результативные передачи так же важны, как и голы. Сегодня я правильно поступил, заменив его чуть пораньше. Через три дня у нас очередной матч. Также отмечу удар Трента – его техника удара совершенно на другом уровне".