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Клопп: Результативные передачи Салаха так же важны, как и его голы
Юрген на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 17-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1).
"Мы готовились ко встрече с командой Эдди Хау, ожидали такой матч. Соперник осложнил нам жизнь. После того, как счет стал 0:1, наше настроение изменилось. Мы слишком спешили в некоторых ситуациях, но забили отличные голы. Я доволен, ведь в декабре всегда очень непросто играть. Да, статистика Салаха поражает. Его результативные передачи так же важны, как и голы. Сегодня я правильно поступил, заменив его чуть пораньше. Через три дня у нас очередной матч. Также отмечу удар Трента – его техника удара совершенно на другом уровне".
Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, забив 15 голов в 17 матчах. Клопп одержал 150 побед в АПЛ быстрее всех тренеров в истории "Ливерпуля" (237 поединков).
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