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Клопп: Результативные передачи Салаха так же важны, как и его голы

Англия
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Юрген на связи

Клопп: Результативные передачи Салаха так же важны, как и его голы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал итоги матча 17-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" (3:1).

"Мы готовились ко встрече с командой Эдди Хау, ожидали такой матч. Соперник осложнил нам жизнь. После того, как счет стал 0:1, наше настроение изменилось. Мы слишком спешили в некоторых ситуациях, но забили отличные голы. Я доволен, ведь в декабре всегда очень непросто играть. Да, статистика Салаха поражает. Его результативные передачи так же важны, как и голы. Сегодня я правильно поступил, заменив его чуть пораньше. Через три дня у нас очередной матч. Также отмечу удар Трента – его техника удара совершенно на другом уровне".

Салах лидирует в гонке бомбардиров АПЛ, забив 15 голов в 17 матчах. Клопп одержал 150 побед в АПЛ быстрее всех тренеров в истории "Ливерпуля" (237 поединков).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Ньюкасл Мохамед Салах
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Источник:
BBC

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