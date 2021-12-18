Роналду: Фергюсон для меня – отец в футболе

Нападающий английского МЮ Криштиану Роналду вспомнил момент перехода в состав “манкунинацев”:

“Мне было сложно поверить во все, что происходило. Представьте, что вам 18 лет, вы переходите со "Спортинга" и играете со звездами: Гиггзом, Скоулзом, Кином, Сульшером.

Я немного нервничал, но сэр Алекс очень помог мне, общаясь со мной. Иногда он приглашал меня в офис с переводчиком, но это не важно. Важно было то, что он рассказывал мне о вещах, необходимых для роста как в футбольном, так и в личностном плане. Я очень ценю его помощь. Я всегда говорю, что он для меня как отец в футболе”, – сказал Роналду.