АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Лучшая игра сезона, очередное безобразное судейство 

В неполном 18-м туре Премьер-лиги на выходных было сыграно только четыре матча, но в игре между “Тоттенхэмом” и “Ливерпулем” произошло так много событий, что их хватило бы на все поединки полного тура, а может и двух.

Юрген Клопп ранее высказался против идеи приостановки чемпионата, резонно заметив, что через неделю или две ничего не изменится. Но сегодня и тренер “Ливерпуля” вынужден был обходится без нескольких ключевых игроков из-за предполагаемых положительных тестов на ковид. Это Вирджил Ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара и Кертис Джонс. Пропустил матч из-за болезни (не ковид) и Джордан Хендерсон. Получается, что “красные” сегодня играли без своего основного центрбека, который крайне важен и при созидательных действиях, и без трех своих лучших полузащитников. В основе вышли 19-летний Мортон (дебют в старте АПЛ), 35-летний Милнер и нестабильный Кейта.

“Тоттенхэм” впервые за 52 матча в Премьер-лиге играл без Хейбьерга, остался в запасе Регилон, основный выбор Конте на позиции левого бека.

Необычайные обстоятельства игры существенно повлияли на ее характер.

Для “Тоттенхэма” это был первый матч за две недели. С одной стороны, команда Конте была в хорошем физическом состоянии, и показывала отличную скорость. Но с другой – потеря игрового ритма сказалась на реализации. “Тоттенхэм” сегодня должен был забивать как минимум пять голов, но Кейн и Сон допускали просто удивительные промахи. До поры до времени спасал “красных” Алиссон.

До удаления “Ливерпуль” больше владел мячом, а “шпоры” действовали на контратаках. И в очередной раз можно было убедиться насколько для “Ливерпуля” важны такие игроки как Ван Дейк, Хендерсон и Фабиньо. “Тоттенхэм” играл по схеме 3-5-2 или 5-3-2 без мяча, и дуэт форвардов “шпор” Кейн и Сон часто оказывались за спинами центрбеков “Ливерпуля” или противостояли им в дуэлях один в один. Конате, конечно, большой талант, но все же он не обладает таким чтением и пониманием игры как Ван Дейк и часто французский бек допускал позиционные ошибки. Некому было и прерывать контратаки и выполнять перехваты в центре поля (Фабиньо). А отсутствие Хендерсона фактически оставило без мяча Салаха. И, конечно же, ни Мортон, ни Милнер, ни Кейта не обладают таким пасом как Тьяго.

Прогресс “Тоттенхэма” с Антонио Конте очевиден. Приятно видеть как тренер “шпор” реабилитирует карьеры таких футболистов как Уинкс, Деле Алли, Ндомбеле. Но и чувствовалось тренерская рука в плане на игру. Если бы не проблемы с реализацией, “Тоттенхэм” должен был выиграть этот матч.

Первые минуты были за “Ливерпулем”, и хороший момент упустил Робертсон, пробив головой мимо. Затем инициативу перехватил “Тоттенхэм”. Свой первый шанс Кейн не реализовал, но затем смог открыться в пространстве между Робертсоном и Конате, и поразить ворота Алиссона после прекрасного паса Ндомбеле.

Затем Кейн должен был покидать поле. Капитан сборной Англии высоко поднятой ногой въехал в Робертсона. Клопп был в ярости. Сложно было не увидеть в этом эпизоде красную карточку. Но Пол Тирни и VAR решили иначе – всего лишь желтая.

Затем Кейн вывел на ворота Алиссона Сона, но кореец не попал по воротам. Затем уже Сон сделал все для гола Деле Алли, но вратарь “Ливерпуля” кончиками пальцев отбил удар.

Когда казалось, что все против “Ливерпуля”, и второй гол в их ворота – вопрос времени, команда Клоппа отыгралась. Блестящие действия Робертсона на фланге, навес, и Жота забивает свой десятый гол в АПЛ. “Ливерпуль” сегодня уже точно не проиграет. Каждый раз, когда португалец забивает гол, его команда берет очки (24 победы, пять ничьих).

What a leap from @DiogoJota18 ???? pic.twitter.com/CQJJbIoiQI

Вскоре после забитого гола Жота едва не заработал пенальти. Его в штрафной “шпор” подтолкнул Эмерсон, но рефери посчитали, что нужно играть дальше.

Во втором тайме скорости не утихали. Это была увлекательная игра, казалось, что каждая атака может завершиться опасным ударом. Еще два удивительных момента упустил Кейн, на свой пенальти претендовали и хозяева, но такой же толчок в спину Сона остался без внимания судей.

На 69-й минуте “Ливерпуль” забил свой второй гол в матче и 50-й в чемпионате в целом. Хаотичная атака в штрафной “шпор” закончилась прострелом Александер-Арнольда и точным ударом Робертсона.

The goal, assist, red card PL treble: Viduka, Bartlett, Zamora, Fortuné, Austin, Mitrovic & now Andy Robertson. Our League loves variety

Но через пять минут забил уже “Тоттенхэм”. Алиссон, который ранее спас “Ливерпуль” от нескольких голов, пролетел мимо мяча на выходе и Сон пробивал по пустым воротам.

Равным конец матча не получился. На 77-й минуте Робертсон очень грубо сыграл против Эмерсона и получил прямую красную. Вопросов по удалению нет. Но почему же тогда не был удален Кейн?

Different rules for the England and Scotland captains today