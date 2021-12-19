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АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Лучшая игра сезона, очередное безобразное судейство 

Англия
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Результативная ничья в увлекательном матче на Тоттенхэм Хотспур Стэдиуме 

АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Лучшая игра сезона, очередное безобразное судейство 

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

В неполном 18-м туре Премьер-лиги на выходных было сыграно только четыре матча, но в игре между “Тоттенхэмом” и “Ливерпулем” произошло так много событий, что их хватило бы на все поединки полного тура, а может и двух.

Юрген Клопп ранее высказался против идеи приостановки чемпионата, резонно заметив, что через неделю или две ничего не изменится. Но сегодня и тренер “Ливерпуля” вынужден был обходится без нескольких ключевых игроков из-за предполагаемых положительных тестов на ковид. Это Вирджил Ван Дейк, Фабиньо, Тьяго Алькантара и Кертис Джонс. Пропустил матч из-за болезни (не ковид) и Джордан Хендерсон. Получается, что “красные” сегодня играли без своего основного центрбека, который крайне важен и при созидательных действиях, и без трех своих лучших полузащитников. В основе вышли 19-летний Мортон (дебют в старте АПЛ), 35-летний Милнер и нестабильный Кейта.

“Тоттенхэм” впервые за 52 матча в Премьер-лиге играл без Хейбьерга, остался в запасе Регилон, основный выбор Конте на позиции левого бека.

Необычайные обстоятельства игры существенно повлияли на ее характер.

Для “Тоттенхэма” это был первый матч за две недели. С одной стороны, команда Конте была в хорошем физическом состоянии, и показывала отличную скорость. Но с другой – потеря игрового ритма сказалась на реализации. “Тоттенхэм” сегодня должен был забивать как минимум пять голов, но Кейн и Сон допускали просто удивительные промахи. До поры до времени спасал “красных” Алиссон.

АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Лучшая игра сезона, очередное безобразное судейство  - изображение 1

До удаления “Ливерпуль” больше владел мячом, а “шпоры” действовали на контратаках. И в очередной раз можно было убедиться насколько для “Ливерпуля” важны такие игроки как Ван Дейк, Хендерсон и Фабиньо. “Тоттенхэм” играл по схеме 3-5-2 или 5-3-2 без мяча, и дуэт форвардов “шпор” Кейн и Сон часто оказывались за спинами центрбеков “Ливерпуля” или противостояли им в дуэлях один в один. Конате, конечно, большой талант, но все же он не обладает таким чтением и пониманием игры как Ван Дейк и часто французский бек допускал позиционные ошибки. Некому было и прерывать контратаки и выполнять перехваты в центре поля (Фабиньо). А отсутствие Хендерсона фактически оставило без мяча Салаха. И, конечно же, ни Мортон, ни Милнер, ни Кейта не обладают таким пасом как Тьяго.

Прогресс “Тоттенхэма” с Антонио Конте очевиден. Приятно видеть как тренер “шпор” реабилитирует карьеры таких футболистов как Уинкс, Деле Алли, Ндомбеле. Но и чувствовалось тренерская рука в плане на игру. Если бы не проблемы с реализацией, “Тоттенхэм” должен был выиграть этот матч.

Первые минуты были за “Ливерпулем”, и хороший момент упустил Робертсон, пробив головой мимо. Затем инициативу перехватил “Тоттенхэм”. Свой первый шанс Кейн не реализовал, но затем смог открыться в пространстве между Робертсоном и Конате, и поразить ворота Алиссона после прекрасного паса Ндомбеле.

Затем Кейн должен был покидать поле. Капитан сборной Англии высоко поднятой ногой въехал в Робертсона. Клопп был в ярости. Сложно было не увидеть в этом эпизоде красную карточку. Но Пол Тирни и VAR решили иначе – всего лишь желтая.

АПЛ. Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Лучшая игра сезона, очередное безобразное судейство  - изображение 2

Затем Кейн вывел на ворота Алиссона Сона, но кореец не попал по воротам. Затем уже Сон сделал все для гола Деле Алли, но вратарь “Ливерпуля” кончиками пальцев отбил удар.

Когда казалось, что все против “Ливерпуля”, и второй гол в их ворота – вопрос времени, команда Клоппа отыгралась. Блестящие действия Робертсона на фланге, навес, и Жота забивает свой десятый гол в АПЛ. “Ливерпуль” сегодня уже точно не проиграет. Каждый раз, когда португалец забивает гол, его команда берет очки (24 победы, пять ничьих).

Вскоре после забитого гола Жота едва не заработал пенальти. Его в штрафной “шпор” подтолкнул Эмерсон, но рефери посчитали, что нужно играть дальше.

Во втором тайме скорости не утихали. Это была увлекательная игра, казалось, что каждая атака может завершиться опасным ударом. Еще два удивительных момента упустил Кейн, на свой пенальти претендовали и хозяева, но такой же толчок в спину Сона остался без внимания судей.

На 69-й минуте “Ливерпуль” забил свой второй гол в матче и 50-й в чемпионате в целом. Хаотичная атака в штрафной “шпор” закончилась прострелом Александер-Арнольда и точным ударом Робертсона.

Но через пять минут забил уже “Тоттенхэм”. Алиссон, который ранее спас “Ливерпуль” от нескольких голов, пролетел мимо мяча на выходе и Сон пробивал по пустым воротам.

Равным конец матча не получился. На 77-й минуте Робертсон очень грубо сыграл против Эмерсона и получил прямую красную. Вопросов по удалению нет. Но почему же тогда не был удален Кейн?

“Тоттенхэм” пытался давить в конце матча, но ему было суждено завершиться ничьей. 2:2 – “Ливерпуль” отстает от “Манчестер Сити” уже на три очка, “Тоттенхэм” поднимается на седьмое место, но имеет три игры в запасе.

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Кейн 13, Сон 74 – Жота 35, Робертсон 69

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Ндомбеле (Скипп 64), Уинкс, Деле Алли (Моура 81), Сессеньон (Регилон 86) – Сон, Кейн

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон – Мортон (Фирмино 60), Кейта, Милнер – Салах, Жота (Гомес 90+2), Мане (Цимикас 82)

Предупреждения: Кейн 20, Эмерсон 28, Уинкс 47, Дэвис 58 – Мортон 23, Кейта 84, Конате 85, Цимикас 90+5

Удаление: Робертсон 77

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В статье: Английская Премьер-лига Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Ливерпуль
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Комментарии (17)
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football_soccer (Украина)
19.12.2021 в 21:12
ну наконец-то у Клоппа будет повод отвлечься на другие темы, например упоротое английское судейство , а то уже неделю все о вакцинах и вакцинах товарищ Клопп рассуждает
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-2
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Spokoyno (Київ)
19.12.2021 в 20:49
Дійсно і це рівність умов За півмісяця для Тоттенгему це був другий матч, а для Ліверпулю П'ЯТИЙ! Ну і суддівство ЖАХ! Я розумію арбітр давав сьогодні грати у "дуже контактний" футбол і тому з манери суддівства пенальті не обов'язковий... Утім, як можна було видалити Робертсона, а Кейна НІ Так Гарік за постійни наїзди на рефері і в другому повинен був все одно отримати жовту та покинути гру... та отримати приз Беседін-плюс А так гра шикарна... Гості більше атакували, а господарі марнували свої вбивчі моменти Якщо б не хтось ненаVARив, то все було чудово... і рахунок відповідав вкладу команд.
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+1
-1
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usovvictor (Kharkov)
19.12.2021 в 20:48
...опять судейство... Тотти выиграл у Ливера этот матч. Толчок в штрафной Сона при подготовке удара явный, - ...это пенальти. Судья просто оригинал... Успокоился на раздаче желтых. Красная по делу - удар под колена, мог сломать и ногу Робинсон. Ливерпуль слишком самоуверен, за что и наказан. Когда негласно разрешили толчки, футбол превратился в регби, о "локтевых" уже молчу. Но как угадать силу толчка, причем сбивают с ног. Да, много симуляции, но это не повод, когда игрок просто летит, все же видно (с Кейном тоже вопрос кстати) , ...и вот тут как раз "фантазии" судей имеют место влияния на игру. Ливерпуль "освежевали", правда не полностью, Конти умница, сумел противопоставить свою игру, Клоппу пора задуматься. Где то я уже видел такою "самоуверенность" и в нашем чемпионате... Игра неплохая, но как недопетая песня, - ...много вопросов к судье..., да к командам тоже...
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0
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Dr. House (Поділля)
19.12.2021 в 20:55
Я вот что- то не понял, кто умница- Франческо Тотти или Бруно Конти?
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usovvictor (Kharkov)
19.12.2021 в 21:16
...Тотти - Тоттенхэм...,я и сам посмеялся...
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usovvictor (Kharkov)
19.12.2021 в 21:10
...виноват - исправлюсь...
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usovvictor (Kharkov)
19.12.2021 в 21:14
...конечно Конти - спешка, бывает, но насмешил по делу...
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Dr. House (Поділля)
19.12.2021 в 21:17
Так всё таки Бруно Конти?
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FCZK-1922 (Кировоград)
19.12.2021 в 20:37
А вообще игра получилась классная.
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0
FCZK-1922 (Кировоград)
19.12.2021 в 20:37
В защите такие провалы ужас. Алисон конечно дал маху. Ливерпуль мог как выиграть так и проиграть, считаю счёт закономерный. По карточке тоже вопрос, перед тем должен был идти отдыхать Кейн. Тяжело конкурировать с МС, там физрук накупил себе два равноценных состава, а это на длинной и плотной дистанции решающий фактор. Надеюсь они ещё потеряют, а Ливерпуль наоборот наберёт.
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okolegko (Київ)
19.12.2021 в 20:44
Враховуючи суперників на боксін дей, Ліверпуль може втратити залікові очки, а це вже загрожує великим відривом МС
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0
0
FCZK-1922 (Кировоград)
19.12.2021 в 20:50
Ну там у обоих серьезные соперники, Лестер. Ещё не известно с кем сложнее, с набравшим ход Арсеналом или со сбавившим обороты Челси.
0
0
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Red_Cat (Салоники)
19.12.2021 в 20:36
В очередной раз английские судьи себя смешали с г"вном. Раз уж Робертсона удалили, то почему Кейна не удалили? Что за двойные стандарты? Или получили финансовую установку тянуть МС?
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
19.12.2021 в 20:30
Кейн - красавчик!!!
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0
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okolegko (Київ)
19.12.2021 в 20:29
Настільки не вистачає ван Дайка. Здавалося б, лише один цз, але скільки сьогодні гольових моментів було створено за його відсутності... Цинічний жах
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Romerik (YNWA)
19.12.2021 в 20:32
Тут і півзахист явно не для матчу проти ТТХ. Пів основи не доступні...
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Romerik (YNWA)
19.12.2021 в 20:28
Ну по факту, если не брать судейских решений во внимание, то это могло закончится как с Астон Виллой 7:2... Так что ничья нам за счастье...
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