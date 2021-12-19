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Ман Сити установил рекорды по голам и победам за календарный год в АПЛ
34 победы, 106 голов и еще два матча в запасе
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0.
Эта победа стала для команды Пепа Гвардиолы 34-й в этом календарном году - это рекорд АПЛ. Прошлий лучший результат по этому показателю принадлежал "Ливерпулю", который мерсисайдцы установили в 1982-м году.
"Сити" после игры с "сороками" также установил еще один рекорд АПЛ - наибольшее количество голов за год (106 мячей).
Примечательно, что в 2021-м году "горожане" в рамках английского первенства сыграют еще против "Лестера" и "Брентфорда".
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