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Ман Сити установил рекорды по голам и победам за календарный год в АПЛ

Англия
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34 победы, 106 голов и еще два матча в запасе

Ман Сити установил рекорды по голам и победам за календарный год в АПЛ

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ньюкасл" со счетом 4:0.

Эта победа стала для команды Пепа Гвардиолы 34-й в этом календарном году - это рекорд АПЛ. Прошлий лучший результат по этому показателю принадлежал "Ливерпулю", который мерсисайдцы установили в 1982-м году.

"Сити" после игры с "сороками" также установил еще один рекорд АПЛ - наибольшее количество голов за год (106 мячей).

Примечательно, что в 2021-м году "горожане" в рамках английского первенства сыграют еще против "Лестера" и "Брентфорда".

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В статье: Манчестер Сити Ньюкасл
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