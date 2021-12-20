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Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов
Тоттенхэм – Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 декабря 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” и “Ливерпуль” поделили очки в захватывающей игре 18-го тура АПЛ. “Ливерпуль” играл без нескольких игроков основы, для “Тоттенхэма” это была первая игра за две недели. Матч получился немного хаотичным, но очень зрелищным. Харри Кейн и Сон Хын Мин не реализовали много моментов, но все же забили по голу, у “красных” мячами отметились Жота и Робертсон. Шотландец, помимо гола и ассиста отметился еще и красной карточкой. 2:2 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”.
Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
Голы: Кейн 13, Сон 74 – Жота 35, Робертсон 69
Удаление: Робертсон 77
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