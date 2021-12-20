Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

“Тоттенхэм” и “Ливерпуль” поделили очки в захватывающей игре 18-го тура АПЛ. “Ливерпуль” играл без нескольких игроков основы, для “Тоттенхэма” это была первая игра за две недели. Матч получился немного хаотичным, но очень зрелищным. Харри Кейн и Сон Хын Мин не реализовали много моментов, но все же забили по голу, у “красных” мячами отметились Жота и Робертсон. Шотландец, помимо гола и ассиста отметился еще и красной карточкой. 2:2 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”.

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Кейн 13, Сон 74 – Жота 35, Робертсон 69

Удаление: Робертсон 77