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Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Англия
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Тоттенхэм – Ливерпуль ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋙ 19 декабря 2021 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм - Ливерпуль 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Тоттенхэм” и “Ливерпуль” поделили очки в захватывающей игре 18-го тура АПЛ. “Ливерпуль” играл без нескольких игроков основы, для “Тоттенхэма” это была первая игра за две недели. Матч получился немного хаотичным, но очень зрелищным. Харри Кейн и Сон Хын Мин не реализовали много моментов, но все же забили по голу, у “красных” мячами отметились Жота и Робертсон. Шотландец, помимо гола и ассиста отметился еще и красной карточкой. 2:2 на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”.

Чемпионат Англии, 18-й тур. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Ливерпуль” 2:2

Голы: Кейн 13, Сон 74 – Жота 35, Робертсон 69

Удаление: Робертсон 77

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В статье: Юрген Клопп Антонио Конте Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Харри Кейн Эндрю Робертсон Диогу Жота Сон Хин Мин
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