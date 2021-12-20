Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах признан лучшим игроком 2021 года в АПЛ по версии болельщиков
На втором месте оказался игрок Вест Хэма
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем награды Fans' Footballer of the Year.
Напомним, что приз присуждается лучшему игроку календарного года в АПЛ по версии болельщиков. В голосовании приняли участие 140 000 болельщиков.
Второе место занял полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, третьим стал хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.
???? FANS’ FOOTBALLER OF THE YEAR TOP 20 ????— Mirror Football (@MirrorFootball) December 20, 2021
After over 1️⃣4️⃣0️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ votes…@MoSalah reigns supreme ????@_DeclanRice the top England star ????@B_Fernandes8 breaks top three ???? pic.twitter.com/ASbVEmbRvO
Популярное сейчас
- УЕФА засчитал техническое поражение Тоттенхэму. Шпоры вылетают из Лиги Конференций
- Довбик, Тилль и будущий игрок Эвертона. Символическая сборная полугодия по версии UA-Футбол
- Яремчук стал одним из лучших игроков матча Бенфика - Маритиму
- СМИ уточнили детали сделки Миколенко с Эвертоном
- Репетиция золотой свадьбы. Капитан Динамо очень оригинально отметил юбилей с женой. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная подруга автора автогола Дженоа в матче с Сампдорией. ФОТО