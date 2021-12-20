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Салах признан лучшим игроком 2021 года в АПЛ по версии болельщиков

Англия
(1 голосов)

На втором месте оказался игрок Вест Хэма

Салах признан лучшим игроком 2021 года в АПЛ по версии болельщиков

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем награды Fans' Footballer of the Year.

Напомним, что приз присуждается лучшему игроку календарного года в АПЛ по версии болельщиков. В голосовании приняли участие 140 000 болельщиков.

Второе место занял полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, третьим стал хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Комментарии (2)
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PiterCantrope (Франківськ)
20.12.2021 в 16:22
Всі голосування, в яких беруть участь вболівальники, буде завжди вигравати Салах, бо в Єгипті за нього голосують з таким же ентузіазмом, з яким совєтскі граджанє ходили на вибори))
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PiterCantrope (Франківськ)
20.12.2021 в 16:38
Але він заслужив, звичайно ж. Він взагалі багато всього заслужив, просто він не грає за збірну Франції або Бразилії, а так він би вже мав всякі золоті кавуни від "Франс Футбол" і т.д.
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