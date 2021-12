Салах признан лучшим игроком 2021 года в АПЛ по версии болельщиков

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем награды Fans' Footballer of the Year.

Напомним, что приз присуждается лучшему игроку календарного года в АПЛ по версии болельщиков. В голосовании приняли участие 140 000 болельщиков.

Второе место занял полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс, третьим стал хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш.

